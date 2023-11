Zelda Tears of the Kingdom vende come il pane: ecco i giochi Switch di maggior successo

Nintendo ha pubblicato proprio pochi istanti fa il suo consueto report finanziario relativo agli ultimi mesi, con numeri di vendita per console e software.

Al suo interno, viene confermato ancora una volta lo straordinario successo di Nintendo Switch: come riportato da TechRaptor, tra l'1 aprile e il 30 settembre sono state vendute 2.38 milioni di unità, mentre nella prima metà dell'anno fiscale ne vediamo piazzate 6.48 milioni, confermando un aumento del 2.4% per ogni anno. Ciò significa che le console sono arrivate a ben 132.46 milioni in totale.

Sono poi stati piazzati in totale ben 1.133,23 milioni di software fin dal lancio: di questi, una importantissima fetta è stata guadagnata da The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, sequel di Breath of the Wild e potenziale candidato alla vittoria di gioco dell'anno (lo trovate su Amazon).

Nel precedente report avevamo già evidenziato l'incredibile popolarità di Zelda Tears of the Kingdom, entrato in pochissimo tempo a far parte dei 10 giochi più venduti di sempre su Switch: oggi magari i numeri non saranno così elevati come al lancio, ma Nintendo ha comunque certificato che le copie piazzate sono arrivate a quasi 20 milioni, a pochi passi di distanza da "mostri" sacri come Pokémon.

Un bottino decisamente niente male, se consideriamo che il sequel di Breath of the Wild è uscito soltanto lo scorso maggio: di seguito, troverete la top 10 aggiornata dei migliori giochi disponibili su Switch.

I 10 giochi più venduti di sempre su Switch

Mario Kart 8 Deluxe - 57.01 milioni Animal Crossing: New Horizons - 43.38 milioni Super Smash Bros. Ultimate - 32.44 milioni The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 31.15 milioni Super Mario Odyssey - 26.95 milioni Pokémon Spada/Scudo - 26.02 milioni Pokémon Scarlatto/Violetto - 23.23 milioni Super Mario Party - 19.66 milioni The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 19.50 milioni New Super Mario Bros. U Deluxe - 16.70 milioni

Dai dati emerge una crescita di tutti i giochi presenti nella top 10, con l'unica eccezione di New Super Mario Bros. U Deluxe che pare essersi fermato: sarà interessante capire se il nuovo Super Mario Bros. Wonder riuscirà a entrare presto in classifica.

Le crescite più importanti viste sono però quelle del già citato Tears of the Kingdom, con circa un milione di copie in più, e Mario Kart 8 Deluxe sempre più irraggiungibile con più di un milione e mezzo di unità vendute — probabilmente aiutato dai DLC, che stanno per concludersi.

Una direzione che, a tal proposito, non sarà seguita da Zelda Tears of the Kingdom: Aonuma ha confermato che non è previsto alcun DLC.