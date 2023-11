Mario Kart 8 Deluxe è a fine corsa: ecco data e novità dell'ultimo DLC

Il Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe sta ufficialmente per concludersi, dopo più di un anno dal lancio dei primi DLC: Nintendo si sta dunque preparando a concludere il supporto per il suo bestseller su Switch.

Mario Kart 8 Deluxe è infatti, ancora oggi, il videogioco più venduto di sempre per la console ibrida (lo trovate su Amazon), motivo per il quale è stato deciso di supportarlo ulteriormente con diversi percorsi e personaggi aggiuntivi.

La sesta ondata del Pacchetto Percorsi Aggiuntivi era stata annunciata lo scorso 14 settembre durante un Nintendo Direct, ma pur offrendoci una succosa anteprima non era stata annunciata una data d'uscita ufficiale.

Poche ore fa è stato però risolto ogni possibile dubbio: Mario Kart 8 Deluxe concluderà la sua corsa il 9 novembre, giornata in cui saranno disponibili gli ultimi DLC.

Quest'ultimo pacchetto includerà ben 4 nuovi personaggi giocabili: Diddy Kong da Mario Kart Double Dash, Funky Kong da Mario Kart Wii, Pauline e Peachette da Mario Kart Tour.

Come di consueto saranno disponibili anche 8 piste aggiuntive, che vi elencheremo di seguito:

Pista Arcobaleno (Mario Kart Wii)

Movida di Madrid (Mario Kart Tour)

Montagne di DK (Mario Kart Double Dash)

Circuito di Daisy (Mario Kart Wii)

Cala Pianta Piranha (Mario Kart Tour)

Castello di Bowser 3 (Super Mario Kart)

Roma romantica (Mario Kart Tour)

Ghiacciaio di Rosalinda (Mario Kart 7)

C'è dunque spazio anche per un po' di Italia nel nuovo aggiornamento, dato che sarà introdotta anche la pista ispirata alla capitale, direttamente dallo spin-off mobile.

Le piste e i personaggi non saranno però gli unici contenuti a essere importati da Mario Kart Tour, probabilmente a causa della fine del supporto: Nintendo ha infatti confermato che saranno disponibili ben 16 nuove tute da pilota per i Mii.

Per questi contenuti non sarà necessario utilizzare un amiibo, con l'unica eccezione di una tuta extra: si tratta del costume ispirato a Daisy, disponibile esclusivamente per coloro che hanno acquistato una delle sue statuine. Dovrebbe essere perciò compatibile sia con la versione Super Mario che con la linea di Super Smash Bros.

Ricordiamo che potete acquistare già da ora il Pass Percorsi Aggiuntivi per essere pronti per il lancio, oppure abbonarvi al Pacchetto Aggiuntivo per Nintendo Switch Online: facendo così potrete accedere già a tutti i DLC fino al quinto, che ha introdotto altri 3 grandi personaggi.