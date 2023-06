Zelda Tears of the Kingdom è riuscito a battere anche PS5

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è uno dei videogiochi più importanti dell'anno e, con poca sorpresa, ha dominato anche il mese di maggio.

Dando anche una ulteriore spinta alle vendite di Nintendo Switch, merito probabilmente della console in edizione limitata dedicata proprio al gioco (che trovate su Amazon).

Advertisement

Il titolo ha venduto fin da subito tantissimo, totalizzando un volume di vendite esorbitanti in soli tre giorni sorprendendo un po' tutti.

E se maggio è stato un mese molto redditizio per PlayStation nel suo store digitale, il trono delle vendite è tornato a Nintendo.

Lo scorso mese è infatti saldamente in mano a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Nintendo Switch, che sono state le cose più vendute del periodo.

Come riporta Games Industry, solo con le vendite in formato fisico il titolo per Switch è al primo posto dei giochi più venduti nel Regno Unito.

Il successo del titolo Nintendo ha incentivato il mercato del software a maggio, con vendite in aumento di quasi il 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con oltre 2.17 milioni di titoli venduti in totale.

Una conferma del fatto che questo sia stato il lancio più grande di sempre di un episodio di The Legend of Zelda, che ha spinto ovviamente anche le vendite console.

Secondo i dati GfK, il mese scorso sono state vendute poco meno di 96mila console. Un dato che in realtà è un calo del 10% rispetto allo scorso anno, ma che ha portato Switch (che ha venduto il 28% in più rispetto a maggio 2022) a fermare il dominio di PlayStation 5 come console più venduta che è durato ben 4 mesi.ù

Considerando che quasi il 35% di tutte le Switch vendute a maggio sono state la versione limitata OLED a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, questo rende l'idea dell'impatto che ha avuto l'ultima avventura di Link.

Non che tutto questo sia effettivamente una sorpresa visto il clamore del titolo, ma è comunque interessante notare i numeri.

Così come è interessante raccontare le storie che emergono dal titolo, come quella del giocatore che ha completato i primi dungeon senza paravela.