Zelda Tears of the Kingdom nasconde un easter egg per chi ha finito il DLC di Breath of the Wild

Nelle scorse ore alcuni fan hanno scoperto un nuovo easter egg particolarmente interessante su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ma che proprio per la sua natura potrà essere scoperto solo da alcuni fan.

Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon) è infatti, in tutto e per tutto, un sequel di Breath of the Wild: Nintendo è dunque più che consapevole che molti giocatori avevano già giocato l'open world che ha accompagnato il lancio di Switch, inclusi i suoi DLC.

L'easter egg in questione riguarda una delle scene finali de La Ballata dei Campioni, che ricompenserà i giocatori che lo hanno terminato con una foto dei 4 eroi, esposta poi nella casa di Link.

Ebbene, pare che la possibilità di importare i propri cavalli — come vi avevamo spiegato nella nostra guida dedicata — non sia l'unico bonus disponibile per chi ha finito Breath of the Wild, ma tornerà anche questo gradevole easter egg.

Come segnalato da VG247, se avevate completato La Ballata dei Campioni, in Zelda Tears of the Kingdom ritroverete proprio quella stessa foto ad attendervi a casa di Link: un segreto disponibile solo per i più grandi fan dell'avventura dunque.

In caso contrario, l'apposito spazio sulla parete dell'appartamento resterà vuoto: un piccolo bonus che farà certamente piacere a chiunque abbia passato così tante ore ad esplorare Hyrule, prima del lancio della nuova esclusiva Switch.

Non si tratta, ovviamente, dell'unico segreto per i fan storici della saga: alcuni utenti hanno infatti notato prontamente che Link potrebbe canticchiare le musiche più celebri di Ocarina of Time, riaccendendo anche gli inevitabili dibattiti sulla timeline ufficiale.

Ricordiamo che il nuovo capolavoro open world è già riuscito a imporsi come una delle produzioni videoludiche più importanti del 2023: Zelda Tears of the Kingdom ha già battuto il record di Hogwarts Legacy, superando anche Breath of the Wild.