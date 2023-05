Zelda Tears of the Kingdom, scoperto un nostalgico "ricordo" di Ocarina of Time

La timeline di The Legend of Zelda è da sempre uno degli argomenti più delicati e discussi all'interno della community, con approfondimenti che sono diventati ancora più complicati dopo il lancio prima di Breath of the Wild e poi del suo sequel, Tears of the Kingdom.

L'ultima avventura di Link (che trovate su Amazon) migliora tutto ciò che di buono aveva fatto il suo predecessore, ma l'eroe che ritroviamo negli ultimi capitoli open world potrebbe essere molto più esperto di quanto si potesse pensare, a giudicare dagli ultimi easter egg scoperti dai fan.

Dexerto segnala infatti una curiosa piccola citazione a Ocarina of Time, che è possibile notare durante le fasi di cucina di Tears of the Kingdom.

Molti fan hanno infatti notato che durante queste apposite sezioni, Link passerà il tempo canticchiando musiche provenienti proprio dall'avventura uscita su Nintendo 64.

Al momento la community segnala di aver sentito non solo il tema principale di Ocarina of Time, ma anche la celebre canzone di Saria, portando a ri-accendere inevitabilmente il dibattito sulla possibile storia di Link prima degli eventi di Tears of the Kingdom.

Alcuni utenti hanno infatti iniziato ad immaginare che quello non potesse essere altro che un "ricordo", al punto che qualche utente ha commentato il fatto che il protagonista avrebbe recuperato la memoria.

Più probabile che si tratti di una semplice citazione per strizzare l'occhio ai videogiocatori più attenti che un vero tentativo di espandere ulteriormente la timeline, ma questo ovviamente non scoraggerà alcuni utenti dal continuare a provarci.

Curiosamente, non è la prima volta che i giocatori individuano citazioni a Ocarina of Time: anche prima dell'uscita del titolo sembrava essere stato trovato un inquietante collegamento.

In ogni caso, a prescindere da come la pensiate sulle canzoncine intonate da Link, Tears of the Kingdom si è già rivelato un incredibile successo, riuscendo già a battere i record di Hogwarts Legacy e Breath of the Wild.

Se anche voi non vedete l'ora di andare ad esplorare Hyrule, vi consigliamo di consultare accuratamente la nostra guida di Zelda Tears of the Kingdom, in costante aggiornamento.