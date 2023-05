Zelda Tears of the Kingdom nasconde un commovente omaggio a Satoru Iwata

Anche dopo tanti anni di distanza dalla sua scomparsa, Nintendo continua a ricordare con affetto il suo ex presidente Satoru Iwata, decidendo di porgli omaggio anche con un segreto nascosto in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

L'easter egg in questione era già presente all'interno di Breath of the Wild, ma il suo sequel (che trovate su Amazon) ha deciso di espandere ulteriormente questo segreto, sottolineando il legame indissolubile tra la compagnia e l'ex autore di videogiochi e dirigente.

Come segnalato infatti da IGN.com, anche in Tears of the Kingdom è presente il Monte Satori, in cui potrete rendere omaggio al Lord della Montagna, una creatura misteriosa di nome Satori — chiamata così proprio in onore di Satoru Iwata.

Lungo tutta Hyrule potrete trovare otto alberi di ciliegio in fiore, incluso uno presente proprio sul monte: se sceglierete di porre un frutto davanti a uno di questi alberi, Satori comparirà davanti a voi e marchierà diverse zone di interesse con un'aura di colore blu.

Potrete seguire queste aure per scoprire caverne che includono numerosi tesori e segreti da scoprire: se l'aura dovesse esaurirsi, potrete sempre chiedere nuovamente aiuto a Satori rendendogli omaggio con un nuovo frutto davanti a un albero.

L'intento dietro questo easter egg appare chiaro: Satoru Iwata era sempre pronto a dare una mano a chiunque fosse in difficoltà in Nintendo e, con questo nuovo omaggio, il suo animo gentile continua a vivere anche in Zelda Tears of the Kingdom, dando una mano ai giocatori che vogliono porgli omaggio.

Un easter egg sicuramente tenero e commovente allo stesso tempo, soprattutto prendendo in considerazione la lunga storia dell'ex presidente con Nintendo.

Zelda Tears of the Kingdom è un capolavoro che nasconde numerosi piccoli segreti: uno di questi è presente solo se avete finito il DLC di Breath of the Wild dedicato ai 4 campioni, mentre un altro sembra implicare dei "ricordi" da Ocarina of Time.

Un altro segreto particolarmente interessante, invece, sembra essere presente già nella copertina, che sarebbe letteralmente "collegata" con Breath of the Wild.