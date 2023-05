C'è chi ha già finito Zelda Tears of the Kingdom in un'ora e mezza

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è tra noi, essendo finalmente uscito durante la giornata odierna.

Il sequel di Breath of the Wild, che trovate su Amazon, a poche ore dalla sua uscita ha raccolto consensi incredibili.

Proprio come il nostro, che trovate nella recensione pubblicata nelle scorse ore e in grado di ottenere il perfect score.

Tears of the Kingdom si appresta quindi a subissare probabilmente il suo predecessore, sebbene a quanto pare qualcuno aveva voglia di finirlo in tempi record.

Come riportato anche da TheGamer, un fan ha infatti impiegato solo 94 minuti per arrivare alla fine.

Ovviamente, se avete intenzione di affrontare Tears of the Kingdom questo fine settimana, o in qualsiasi altro momento, e non volete rovinarvi la sorpresa, sappiate che non vi spoilereremo nulla.

Vi sconsigliamo a questo punto anche di guardare il playthrough di gymnast86 poco sotto, visto che la speedrun di Tears of the Kingdom che dura un'ora, 34 minuti e 33 secondi arriva al finale del gioco senza troppi complimenti.

Un risultato al limite dell'impossibile, se si considera che sono passate poche ore da quando il gioco è stato rilasciato ufficialmente nei negozi digitali e non.

Siamo in ogni caso certi che nelle prossime settimane ci sarà quasi sicuramente qualcuno in grado di portare a termine il gioco in un lasso di tempo ancora minore (vedere per credere).

Il nostro consiglio è in ogni caso quello di godervi questa nuova avventura, lasciandovi trasportare dalla sua atmosfera unica e sontuosa.

Pensare tuttavia che i primi tentativi di creare il suo predecessore, ossia Breath of the Wild, furono addirittura disastrosi.

Ma non solo: la media voti stilata dal noto aggregatore Metacritic ci ha già fornito un dato importante: Zelda Tears of the Kingdom è il miglior gioco del 2023.