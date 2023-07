Zelda Tears of the Kingdom ha venduto tantissimo, ma è stato stracciato da un gioco più recente

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è stato un successo forse inaspettato anche per la stessa Nintendo, diventando rapidamente uno dei giochi più venduti dell'anno ma con dei concorrenti molto agguerriti.

Tra cui Hogwarts Legacy, titolo altrettanto di successo che ha venduto tantissimo anche tramite Amazon, che ha subito rappresentato uno dei videogiochi più redditizi dell'anno.

Lo è stato immediatamente anche con la sua "seconda" release, ovvero quella dedicata alle console old-gen, visto che è stato un successo anche su PS4 e Xbox One.

E se il lancio di Tears of the Kingdom è stato dirompente, battendo proprio il gioco ambientato nel Wizarding World, i dati delle vendite europee tracciano una situazione differente.

Come riporta Games Industry, infatti, il titolo per Nintendo Switch è già tra i più venduti in Europa ma c'è un altro titolo che ha avuto un lancio più impressionante.

Hogwarts Legacy è senza dubbio il gioco più venduto nella prima metà dell'anno in tutta Europa. Le sue vendite sono superiori del 69% rispetto a quelle gestite da Elden Ring nello stesso periodo, che è stato il gioco più venduto nella prima metà del 2022.

E se FIFA 23 si prende una posizione del podio (con una impennata clamorosa molto recente), non è Tears of the Kingdom a completarlo.

Ecco infatti la top 10 dei giochi (fisici e digitali) più venduti del 2023 in Europa finora:

Hogwarts Legacy (Warner Bros) Diablo 4 (Activision Blizzard) FIFA 23 (EA) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Star Wars Jedi: Survivor (EA) NBA 2K23 (2K Games) Resident Evil 4 (Capcom)

È Diablo 4, uscito solo a giugno, ad essere volato direttamente al secondo posto dei videogiochi più venduti in Europa.

Risultato francamente impressionante visto che è uscito da pochissimo, ma c'è una spiegazione per questi numeri. A differenza di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sia Diablo 4 che Hogwarts Legacy sono multipiattaforma, e possono quindi accedere a una base installata più ampia.

Diablo 4 però è senz'altro protagonista del momento attuale, anche per il recente review bombing e sia per la patch che sta facendo molto discutere.