Diablo 4 è vittima di review bombing, dopo l'ultima controversa patch

Il lancio di Diablo 4 si era rivelato estremamente positivo, portando a immaginare un futuro sempre più roseo per il quarto capitolo di casa Blizzard: tuttavia, l'ultimo controverso aggiornamento sembra aver capovolto completamente ogni possibile prospettiva.

Nelle scorse ore vi abbiamo infatti raccontato delle reazioni rabbiose di una larga parte della community, dopo che la scorsa patch ha applicato una impressionante quantità di nerf alle classi, rendendo l'endgame molto più difficile da completare.

Una reazione che ha portato tanti fan ad accusare Blizzard di voler "uccidere" Diablo 4 (lo trovate su Amazon, se queste sfide non vi spaventano), portando gli stessi sviluppatori ad organizzare una discussione prevista per la giornata odierna, proprio per discutere dei feedback e giustificare le loro scelte.

Ma a giudicare dagli ultimi avvenimenti, è difficile che quegli stessi fan possano restare convinti in positivo: come segnalato da Game Rant, adesso Diablo 4 è diventato infatti vittima di una pesante ondata di review bombing.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, la valutazione degli utenti PC su Metacritic è arrivata a un punteggio di 2.4/10, mentre quella per PS5 è arrivata addirittura al 2.0 complessivo. Leggermente meglio le versioni Xbox Series X|S, ancora ferme "solo" al 3.7/10.

Su PC sono arrivate oltre 4700 recensioni negative degli utenti, mentre su PS5 se ne registrano oltre 3600, molte delle quali sono arrivate soltanto nelle scorse ore: è evidente dunque che si tratta di una reazione molto rumorosa all'ultimo aggiornamento, che non pare essere stato affatto gradito.

Vedremo se questo "rumore" convincerà Blizzard a fare un passo indietro o se gli sviluppatori sceglieranno di continuare dritto verso questa strada: vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità.

Ricordiamo che l'aggiornamento era stato applicato per bilanciare meglio le sfide dell'endgame, soprattutto in vista della Stagione 1.

Un vero peccato che queste polemiche rischino di offuscare le eccellenti qualità del gioco, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione dedicata.