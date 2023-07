EA Sports FC si svela e... FIFA 23 torna primo in classifica

Per una reazione che dobbiamo capire effettivamente, FIFA 23 è tornato in cima alle classifiche di vendita dopo il reveal di EA Sports FC 24.

Forse gli appassionati di calcio non sono ancora convinti dalla nuova offerta di Electronic Arts, che trovate già su Amazon, oppure è una questione di mero collezionismo?

EA Sports FC 24 non ha neanche mancato di scatenare qualche polemica importante, tra cui quella relativa all'inserimento delle calciatrici all'interno di Ultimate Team.

E mentre FIFA svela il suo nuovo gioco di calcio, che non è decisamente ciò che potevamo aspettarci, i giocatori sono tornati a comprare il videogioco che hanno sempre amato.

Come riporta Games Industry, infatti, FIFA 23 è tornato a vendere tantissimo nelle ultime settimane.

L'ultimo episodio della saga calcistica è tornato al primo posto delle vendite di videogiochi in edizione fisica nel Regno Unito, con un incremento del 6% dalla scorsa settimana.

Ecco la classifica completa, con un'altra sorpresa per Electronic Arts:

FIFA 23 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom God of War Ragnarok Mario Kart 8 Deluxe Battlefield 2042 Hogwarts Legacy Call of Duty: Modern Warfare 2 Star Wars: Jedi Survivor Minecraft (Switch) Elden Ring

Oltre alla risalita di FIFA 23 c'è stato anche il ritorno a sorpresa dello sfortunato Battlefield 2042, per altro direttamente in quinta posizione.

Il motivo è molto semplice: fortissimi sconti sul gioco in versione console.

Per quanto riguarda la risalita di FIFA 23, invece, il motivo non è chiarissimo.

Forse i fan non sono convinti di EA Sports FC 24 e si affidano al passato, anche se non va chiamato FIFA come vi abbiamo spiegato di recente.

Il reveal ufficiale ci ha anche donato la data di uscita che i fan aspettavano da tempo, con tutti i primi dettagli delle novità lato gameplay.

Nonché la conferma dell'edizione per Nintendo Switch che, una volta tanto, non sarà la tanto odiata Legacy Edition ma sfrutterà l'engine next-gen di Electronic Arts.