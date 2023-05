Zelda Tears of the Kingdom ha problemi tecnici, ma non per i fan di Pokémon

Nintendo Switch è arrivata al suo limite e ogni tanto The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lo dimostra, ma per i fan di Pokémon Scarlatto e Violetto è comunque un sogno.

Le nuove avventure dei mostriciattoli tascabili, che trovate su Amazon, hanno fatto decisamente discutere proprio per le sue performance tecniche.

Lo stesso motivo che ha portato i giocatori, nelle prime ore, a bombardare proprio Tears of the Kingdom di recensioni negative per il famigerato frame rate.

E mentre i fan di Pokémon si sono almeno goduti un campionato mondiale esaltante, che per altro ci ha visto trionfare, ora si sentono invidiosi della nuova avventura di Link.

Nonostante Nintendo abbia fatto un ottimo lavoro di ottimizzazione con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, di tanto in tanto alcune storture tecniche appaiono comunque.

E vedere proprio questo livello di ottimizzazione ha reso ancora più infuriati i fan di Pokémon, che ripensano a Scarlatto e Violetto su Reddit con rinnovata frustrazione.

«Giocare al nuovo Zelda sta rendendo qualcun altro davvero critico rispetto allo stato dei recenti giochi Pokemon?», ha chiesto un fan in uno dei subreddit dedicati a Pokémon.

All'epoca i giocatori più positivi si erano appigliati al fatto che Game Freak avesse fatto il possibile con l'hardware di Switch, ma vedere Tears of the Kingdom ha rimesso in discussione quel pensiero.

La difesa dei fan perde di efficacia, quindi, mentre nel subreddit si interrogano su come sia stato possibile creare un videogioco del genere, e su come sarà il futuro di Game Freak.

Che, per ora, è rappresentato da Project Bloom, di cui abbiamo visto solo una immagine teaser.

Intanto, se state calcando per la prima volta le lande di Hyrule in Tears of the Kingdom vi consigliamo di recuperare la nostra guida: la trovate qui.