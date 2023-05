Project Bloom è il nuovo action-adventure sviluppato da Game Freak, gli autori di Pokémon

Game Freak ha annunciato di essere già al lavoro su Project Bloom, un nuovo gioco che, forse sorprendentemente, non sarà un nuovo capitolo della loro serie più iconica.

Mentre il team continua a essere al lavoro sui DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto (li trovate su Amazon), gli sviluppatori vogliono provare ad espandere i loro orizzonti con una nuova ambiziosa IP.

Come riportato da Eurogamer.net, questo nuovo progetto misterioso sarà un action-adventure realizzato in collaborazione con Private Division, publisher appartenente al gruppo di Take-Two.

Al momento è stato rilasciato esclusivamente un artwork concettuale, che trovate allegato come copertina della notizia.

La prima e unica immagine ufficiale ci mostra un paesaggio ricco di giganteschi alberi, con una persona vestita con abiti tradizionali giapponesi e una spada: potrebbe dunque trattarsi di un omaggio all'era dei samurai.

Per il momento sappiamo soltanto che il titolo è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo e che toccherà aspettare diversi anni per il lancio: l'uscita è infatti prevista per l'anno fiscale 2026 di Take-Two.

In altre parole, sembra difficile aspettarsi che il misterioso Project Bloom possa vedere la luce prima che siano passati almeno 3 anni, ma sarà curioso scoprire se Game Freak riuscirà a imporsi con un nuovo franchise al di fuori di Pokémon.

In passato lo studio aveva infatti già svolto numerosi tentativi per provare a imporsi con nuovi titoli, senza però mai riuscire a ottenere il successo sperato: vedremo se con questo progetto la situazione potrà davvero cambiare. Naturalmente, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più su questa nuova IP.

Se siete curiosi di scoprire un grande classico sviluppato da Game Freak prima del fenomeno Pokémon, non possiamo che segnalarvi di recuperare Pulseman su SEGA Mega Drive, disponibile gratis su Nintendo Switch Online.

In attesa di capire anche quale sarà il futuro della serie Pokémon dopo questo annuncio, vi ricordiamo che Scarlatto e Violetto si sono recentemente aggiornati risolvendo numerosi bug.

I capitoli di nona generazione hanno avuto un lancio a dir poco controverso, ma hanno comunque riscontrato un notevole successo sul nostro territorio a livello competitivo: gli italiani hanno infatti dimostrato di essere i giocatori più forti in Europa.