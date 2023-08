Zelda come fosse un film anni '80 è... strano

Zelda Tears of the Kingdom è ormai disponibile da diverse settimane, sebbene i fan non abbiano smesso di omaggiare la saga nella sua interezza, incluso un trailer di un ipotetico film anni '80.

Il sequel del capolavoro uscito su Switch (che trovate su Amazon) è stato uno dei giochi più acclamati degli ultimi mesi.

Del resto, il successo ottenuto da Tears of the Kingdom ha permesso anche al precedente Breath of the Wild di svettare nuovamente nelle classifiche.

Ora, dopo che di recente si è tornati a parlare di un eventuale film dedicato alle avventure di Link, un fan ha deciso di anticipare le cose.

Come riportato anche da NintendoLife, infatti, un talentuoso fan di Zelda ha creato un concept originale per un ideale film in stile anni Ottanta.

Lo scrittore e montatore video Dom Nero ha in mente qualcosa di molto diverso e ha creato un trailer mashup decisamente originale (lo trovate poco sopra) di quella che ritiene essere la visione più appropriata per un film di Zelda.

Unendo filmati di film esistenti (con particolare attenzione al lavoro del grande Jim Henson), Nero ha dato vita a un trailer di Zelda che sembra uscito direttamente dagli anni '80, in salsa dark fantasy.

Va da sé che se Nintendo dovesse realizzare un film ufficiale di Zelda, probabilmente non assomiglierebbe affatto al trailer di Nero.

Scommettiamo che si tratterà di una sorta di film animato in collaborazione con Illumination; dopotutto, Eiji Aonuma, producer di The Legend of Zelda, si è rivelato interessato all'idea di un film sulle avventure di Link, quindi la cosa non sorprenderebbe più di tanti.

