PlayStation potrebbe aver svelato i film di Days Gone e MediEvil

Potrebbero esserci nuovi progetti importanti in vista per PlayStation Productions: Sony ha infatti pubblicato nelle scorse ore una nuova pagina web, che include sullo sfondo un filmato con diverse delle icone più importanti dei suoi videogiochi.

La pagina web in questione, che potete raggiungere al seguente indirizzo, serve a pubblicizzare tutti i progetti più importanti live-action di casa PlayStation, compresa la popolarissima serie di The Last of Us (trovate il remake Part 1 per PS5 su Amazon), ma anche i più recenti Twisted Metal e Gran Turismo.

Ma gli utenti del forum Reddit GamingLeaksAndRumors hanno notato anche alcuni avvistamenti interessanti: nel video sullo sfondo sono infatti visibili per pochissimi istanti anche Deacon St. John, protagonista di Days Gone, e anche alcune gambe scheletriche che sembrerebbero appartenere a Sir Daniel Fortesque, la star di MediEvil.

Ricordiamo che già lo scorso anno avevamo appreso di un possibile film di Days Gone, che però non è mai stato confermato ufficialmente da Sony, mentre per MediEvil questa sarebbe la prima volta che si parla di un adattamento ufficiale, che sia per il piccolo o per il grande schermo.

A dare man forte a queste voci di corridoio ci hanno pensato due noti sceneggiatori di Hollywood, Ben Mekler e Chris Amick, che hanno ripubblicato un post su X di un utente che parlava proprio di un possibile progetto legato a MediEvil.

Le loro misteriose reazioni sembrerebbero lasciare intendere che i due autori potrebbero essere coinvolti nel possibile ritorno di Sir Daniel Fortesque, anche se ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di conferme ufficiali.

È chiaro però che la loro apparizione sulla pagina di PlayStation Productions è quantomeno sospetta: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più al riguardo.

Ricordiamo che secondo le prime indiscrezioni, l'attore che interpreterà Deacon St. John non dovrebbe essere Sam Whitwer: una scelta che aveva deluso gli sviluppatori di Days Gone.

Nel frattempo, ricordiamo che nelle sale italiane il film di Gran Turismo sarà visibile dal 20 settembre, ma ha già contribuito ad aumentare il numero di giocatori di GT7. Chissà dunque se anche con gli ipotetici MediEvil e Days Gone non possa avvenire una "rinascita" delle IP.