Zelda 1, qualcuno sta realizzando il remake

Il bravo LloydEmpty ha condiviso un video che mostra una versione WIP di un fan remake di The Legend of Zelda per NES in Unreal Engine 5.

Grazie anche a giochi come Breath of the Wild e Tears of the Kingdom (che trovate su Amazon a prezzo basso), la serie è infatti in piena salute.

Questo, senza contare anche il prossimo The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, il quale ha purtroppo però già ricevuto l'odio degli "anti-woke".

Ora, però, come riportato anche da DSO Gaming, qualcuno ha deciso di rispolverare il primo, leggendario capitolo del franchise.

Per creare questo fan remake, l'artista ha utilizzato Unreal Engine 5, FMOD, Blender e Gimp.

Tuttavia, non sappiamo se LloydEmpty abbia intenzione di rilasciare questo progetto al pubblico, anche se è noto che Nintendo abbia gli avvocati pronti ai nastri di partenza quando si tratta di progetti del genere.

Come detto, questo remake è ancora un WIP, ossia un Work In Progress. Pertanto, il tutto appare a tratti grezzo e poco rifinito.

Tuttavia, si tratta di un concept interessante e siamo certi che alcuni fan di Zelda potrebbero trovarlo interessante.

Da quello che ho visto, LloydEmpty sta lavorando a questo progetto da almeno due anni. Quindi, in futuro, potremmo avere altro materiale da ammirare.

Parlando invece ancora di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, grazie anche al trailer rilasciato nel corso del Direct, sembra proprio che il gioco abbia colpito nel segno.

Del resto, nei giorni scorsi una bella fetta di fan hanno deciso di tributare la Principessa Zelda con alcune fan art realmente sorprendenti.

Senza contare che anche la speciale Nintendo Switch Lite Hyrule Edition, che proporrà la piattaforma di casa Nintendo con una livrea dorata e decorata dal simbolo della Triforza, sembra già essere letteralmente andata a ruba.