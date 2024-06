Il nuovo look di Zelda sta già facendo impazzire i fan

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è il nuovo capitolo della serie classica con protagonista non link, bensì proprio la Principessa Zelda.

Lasciando un attimo da parte Breath of the Wild e Tears of the Kingdom (che trovate anche su Amazon a prezzo molto interessante), il franchise di Zelda con un capitolo decisamente speciale.

L'annuncio del gioco non è infatti passato inosservato, tanto che il trailer rilasciato nel corso del Direct sembra aver colpito nel segno.

Come riportato anche su ResetEra, infatti, sembra che i fan si siano letteralmente innamorati della "nuova" Zelda, tributandola con alcune fan art realmente sorprendenti.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

E ancora, poco sotto trovate altre illustrazioni realizzate dai fan, sempre dedicate a Zelda Echoes of Wisdom.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Poco sotto, trovate la descrizione ufficiale del gioco:

In questa nuovissima storia della serie The Legend of Zelda tocca a Zelda e alla sua saggezza salvare Hyrule. Gli abitanti del regno stanno scomparendo, inghiottiti da strani squarci apparsi all'improvviso, e fra le vittime c'è anche un certo spadaccino. Unisci le forze con una fata misteriosa e usa il potere del bastone di Tri per creare repliche, ovvero riproduzioni dei personaggi e degli oggetti in cui ti imbatti nel mondo. Poi, usa queste repliche per risolvere gli enigmi e sconfiggere i nemici. Crea repliche di blocchi d'acqua per farti strada verso l'alto, costruisci ponti usando vecchi letti, lancia rocce contro i nemici o fai le cose a modo tuo, scoprendo combinazioni creative. Puoi persino creare repliche dei mostri e farle combattere al tuo fianco. Unisciti a Zelda nella sua missione per salvare Hyrule in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, in arrivo su Nintendo Switch il 26 settembre.

Infine, date anche un'occhiata a tutte le novità dal Nintendo Direct del 18 giugno, dedicato ai giochi in arrivo su Nintendo Switch nella seconda metà del 2024 e oltre.