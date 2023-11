Yakuza: Like A Dragon in super sconto al Black Friday: -66%!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Tra le offerte interessanti a tema videoludico vi segnaliamo quella dedicata a Yakuza: Like a Dragon, il recente episodio della celebre saga che ha portato un enorme cambiamento al suo gameplay, passando dalle scazzottate in tempo reale a dinamiche da vero e proprio gioco di ruolo a turni. E, nonostante un simile salto potesse suonare curioso, l'esperimento è davvero riuscito.

Yakuza: Like a Dragon, chi dovrebbe acquistarlo?

Yakuza: Like a Dragon è un videogioco che affascinerà soprattutto gli amanti delle esperienze story-driven, considerando il suo modo di raccontare le peculiari storie dei protagonisti – che vi faranno sentire a casa nei quartieri in cui si svolgono le vicende.

A differenza dei vecchi capitoli della saga, in Like a Dragon inizia una nuova epopea che saluta le vicende di Kazuyma Kiryu, accogliendo il nuovo protagonista Ichiban Kasuga.

È un videogioco che senz'altro colpirà in positivo gli amanti dei titoli ad ambientazione giapponese e che, come spiegava il nostro Gianluca Arena nella recensione completa, «esplode in un turbinio di combattimenti a turni dalla buona profondità strategica, missioni secondarie mai così fuori di testa e un livello di scrittura davvero eccellente».

