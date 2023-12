Xbox vi offre oltre 30 giochi gratis in prova, da adesso

Se stavate cercando nuovi giochi da poter provare gratuitamente sulla vostra Xbox, o se siete semplicemente curiosi di scoprire alcune delle piccole perle più interessanti provenienti dal mondo indie, il nuovo evento attualmente in corso è assolutamente imperdibile.

Da questo momento e fino al 31 dicembre 2023 ha infatti inizio l'ID@Xbox Game Demo Winterfest, un'iniziativa che consente di scaricare ben 33 demo gratuite di giochi indie, sia già rilasciati che di prossima uscita.

Non è necessario alcun servizio in abbonamento o acquisto aggiuntivo per poter aderire all'iniziativa, ma solo essere in possesso di una console Xbox (trovate Series X su Amazon) e, ovviamente, avere accesso a una connessione internet per procedere con il download.

Di seguito vi lasceremo alla lista completa di tutti i giochi gratis in prova attualmente disponibili, che potete consultare integralmente anche sul blog ufficiale Xbox Wire:

502's Arcade (502 Studios)

Backbeat (Ichigoichie)

Captain Bones (World of Poly)

Champion Shift (SRG Studios)

Chessarama (Minimol Games)

Deceive Inc. (Sweet Bandits Studios)

Dinosaur Fossil Hunter (Pyramid Games S.A.)

Donut Dodo (pixel.games)

Go Mecha Ball (Whale Peak Games)

Hidden Through Time 2 (Rogueside)

Howl (Mi’pu’mi Games)

Kiborg (Sobaka Studio)

King Arthur: Knight’s Tale (NeocoreGames)

Kingdoms and Castles (BlitWorks Games)

Long Gone Days (Serenity Forge)

New Star GP (New Star Games)

Oppidum (EP Games)

Parcel Corps (Secret Mode)

Pinball FX (Zen Studios)

Pinball M (Zen Studios)

PlateUp! (It’s Happening)

Puzzledorf (Stuart’s Pixel Games)

Roguematch: The Extraplanar Invasion (Starstruck Games)

Shoulders of Giants (Moving Pieces Interactive)

Sker Ritual (Wales Interactive)

Slave Zero X (Poppy Works)

Slopecrashers (byteparrot)

Space Boat (Recombobulator Games)

SquadBlast (Ultrahorse)

Strings Theory (BeautifulBee)

The Holy Gosh Darn (Perfectly Paranormal)

The Land Beneath Us (FairPlay Studios)

Vagrus – The Riven Realms (Lost Pilgrims Studio)

Tra questi vi sono anche 10 giochi che sono stati annunciati soltanto nelle scorse ore come nuove produzioni in arrivo su Xbox: si tratta di 502's Arcade, Captain Bones, Champion Shift, Dinosaur Fossil Hunter, Donut Dodo, New Star GP, Roguematch: The Extraplanar Invasion, Slopecrashers, The Land Beneath Us e Vagrus The Riven Realms.

Un motivo in più per dare possibilmente priorità a queste produzioni, insomma: ricordiamo che non si tratta di versioni complete, ma solo di prove demo appositamente disponibili per un periodo limitato.

Restando in tema di download, vi ricordiamo che da ieri sono disponibili ben 4 nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass, ma se siete iscritti al servizio in abbonamento potete approfittare di alcuni grandi sconti speciali.

Non dimenticatevi anche di dare un'occhiata ai giochi gratis che diranno addio a Game Pass: tra questi c'è anche un RPG imperdibile.