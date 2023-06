Xbox, una delle ultime esclusive horror arriva su PS5

Scorn si prepara ad inquietare anche i giocatori PlayStation 5, dopo aver rovinato le notti dei fan su Xbox Series X e PC.

L'horror dal comparto artistico molto evocativo, che potete esplorare anche nell'artbook disponibile su Amazon, fu lanciato come esclusiva console Xbox e arrivò anche su Game Pass ovviamente.

Titolo che è stato lanciato come l'erede di Alien, con delle atmosfere a metà tra Cronenberg e Giger.

Pur con i suoi alti e bassi, che potete scoprire nella nostra recensione, Scorn è stato una bella sorpresa che ora potranno scoprire anche i giocatori PS5.

Come annunciato sul PlayStation Blog, infatti, l'avventura horror arriverà sulla console PlayStation e, come dichiarano gli sviluppatori, sfrutterà anche le potenzialità di DualSense per dare una nuova sfumatura alla definizione di "body horror".

«Ci permette di approfondire l'immersione del giocatore e di far "respirare" il mondo intero in un modo nuovo», dichiara lo sviluppatore nel post del PlayStation Blog.

Visto che il personaggio principale del gioco interagisce con il mondo principalmente usando le sue mani, il DualSense è sembrata l'estensione naturale per dare al giocatore una sensazione inedita rispetto a Scorn.

Dalla più piccola interazione, come sentire il basso rombo di un display organico montato sulla testa alle situazioni in cui i giocatori si trovano in incontri terribili e pericolosi, il feedback aptico del controller di PlayStation 5 promette di dare una nuova dimensione al titolo horror.

Per ora non c'è una data di uscita precisa per Scorn su PlayStation 5 se non un generico autunno.

Il titolo, però, arriverà anche in edizione fisica con tanto di Deluxe edition per celebrare questa seconda uscita.

