Xbox Game Pass, disponibile l'ultimo gioco gratis di giugno

Xbox Game Pass è ormai pronto a salutare ufficialmente giugno: da questo momento, tutti gli utenti iscritti al servizio potranno scaricare l'ultimo gioco gratis del mese, senza alcun costo aggiuntivo.

Ricordiamo che l'abbonamento di casa Microsoft consente di accedere a un catalogo in costante crescita di giochi gratuiti, alcuni dei quali sono resi disponibili perfino al day-one (lo trovate su Amazon).

Non è questo il caso dell'ultimo omaggio proposto, ma che dovrebbe rivelarsi particolarmente interessante per chi ama rilassarsi: l'ultimo gioco gratis di giugno proposto su Xbox Game Pass è infatti Story of Seasons Friends of Mineral Town, l'ultimo capitolo dell'adorabile simulatore di vita "erede" di Harvest Moon.

Il nostro protagonista si ritroverà ancora una volta a gestire una fattoria, ereditata dal nonno recentemente scomparso, nell'affascinante villaggio di Mineral Town: sarà nostro compito riportarla ai fasti di un tempo, vivendo allo stesso tempo un'avventura con tante nuove conoscenze.

Story of Seasons Friends of Mineral Town è già disponibile per il download da questo momento sulle console Xbox e PC, ma purtroppo attualmente non è ancora previsto alcun lancio per i dispositivi cloud.

Una produzione dunque ideale per chi vuole semplicemente rilassarsi, magari come alternativa ai tanti altri titoli ricchi d'azione presenti nel catalogo di Xbox Game Pass: non possiamo dunque che lasciarvi augurandovi un buon download e un buon divertimento.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che sono già stati annunciati i primi giochi gratis in arrivo per il prossimo mese: dovrete dunque segnare 3 e 5 luglio sul vostro calendario.

Non dimenticatevi anche di dare un'occhiata ai titoli in uscita: avete infatti pochissime ore di tempo per provare ben 6 giochi gratis, pronti a dire addio per sempre al catalogo di Xbox Game Pass.

Se intendevate rinnovare la vostra iscrizione al servizio, vi consigliamo di non esitare: Microsoft ha infatti confermato l'imminente aumento di prezzo di Xbox Series X e Game Pass.