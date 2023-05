Xbox Store, nuovi sconti fino al 95% con i "Super Risparmi": ecco i migliori

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi sconti settimanali di Xbox Store, l'appuntamento ormai atteso da tutti i fan che possiedono la console di casa Microsoft.

Questa volta gli utenti potranno risparmiare addirittura fino al 95% sui loro videogiochi preferiti su Xbox Series X (la trovate su Amazon), grazie a promozioni come i "Super Risparmi" e diversi sconti particolarmente interessanti, dedicati ai migliori giochi Activision Blizzard, Xbox Game Studios e perfino ai titoli in retrocompatibilità.

Un esempio che vogliamo segnalarvi è sicuramente il bundle cross-gen di Call of Duty Modern Warfare II: oggi lo sparatutto in prima persona potrà essere vostro con un'offerta del 35%.

In vista del quarto capitolo, potreste voler prendere in considerazione anche l'idea di recuperare Diablo II Resurrected: grazie alle promozioni Gold, questa grande rivisitazione del secondo episodio potrà essere vostra al 67% in meno.

L'offerta indubbiamente più generosa di Xbox Store è stata però inclusa nella categoria dei Super Risparmi: si tratta di XCOM 2, uno strategico imperdibile che oggi può essere vostro addirittura con il 95% di sconto.

Naturalmente, quelli che vi abbiamo proposto fino ad ora sono solo alcuni esempi: se volete consultare tutte le offerte, vi consigliamo di dirigervi al seguente indirizzo. Per aiutarvi nella vostra scelta, qui di seguito troverete invece una nostra selezione dei migliori sconti su Xbox Store.

A Plague Tale: Requiem — Sconto del 35%

— Sconto del 35% Assassin's Creed Valhalla Complete Edition — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Blue Dragon — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Call of Duty: Modern Warfare II Cross-Gen — Sconto del 35%

— Sconto del 35% Control Ultimate Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Dead or Alive 4 — Sconto del 25%

— Sconto del 25% Diablo II: Resurrected — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Dragon Ball Xenoverse 2 — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Far Cry 6 Game of the Year Edition — Sconto del 70%

— Sconto del 70% FIFA 23 (Xbox Series X|S) — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Grand Theft Auto V (Xbox Series X|S) — Sconto del 50%

— Sconto del 50% One Piece Odyssey — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Silent Hill Homecoming — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Skate 3 — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Sonic Mania — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Spec Ops The Line — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Tales of Arise Deluxe Edition — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Tekken 7 Definitive Edition — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% XCOM 2 — Sconto del 95%

Ricordiamo che le novità della giornata odierna non sono ancora finite: tra poche ore sarà infatti disponibile gratis FIFA 23 su Xbox Game Pass Ultimate.

Nelle scorse ore è inoltre arrivata un'ottima notizia per la casa di Redmond: l'Unione Europea ha approvato l'acquisizione di Activision Blizzard. Una decisione che la CMA non ha affatto preso bene, ribadendo che non ha intenzione di cambiare idea.