Xbox Activision-Blizzard, l'affare è stato approvato dall'UE [Agg.]

AGGIORNAMENTO 16.45: L'accordo da 68,7 miliardi di dollari di Microsoft per l'acquisizione di Activision-Blizzard è stato approvato dalle autorità di regolamentazione dell'UE, poche settimane dopo che le autorità di regolamentazione del Regno Unito avevano bloccato l'acquisizione.

La Commissione Europea ha concluso che l'accordo può essere approvato grazie agli impegni di Microsoft relativi al cloud gaming.

Advertisement

L'UE ha rilevato che Microsoft «non avrebbe alcun incentivo a rifiutare di distribuire i giochi di Activision a Sony» e che anche se Microsoft decidesse di ritirare i giochi di Activision da PlayStation, ciò non danneggerebbe in modo significativo la concorrenza nel mercato delle console (via TheVerge).

NOTIZIA ORIGINALE:

La fine della questione legata all'accordo tra Xbox e Activision-Blizzard sarebbe alle porte, dopo che l'ente regolatore britannico ha bloccato l'acquisizione.

Vigilando per impedire che Xbox Game Pass (al quale vi potete su Amazon) possa diventare un elemento dominante, la CMA sembrava essere un ostacolo difficile da superare, ma a quanto pare forse ci siamo.

Nelle scorse settimane l'ente UK aveva rallentato Microsoft con una reazione alle ultime proposte di Xbox, creando non pochi grattacapi.

Non è bastato neppure l'intervento di un avvocato che ha lavorato addirittura con la Royal Family.

Ora, però, come riportato in anteprima da Bloomberg, sembra proprio che l'accordo tra le parti si avrà.

Oggi, 15 maggio 2023, dovrebbe essere la data definitiva per cui le autorità di regolamentazione antitrust dovranno esprimere una decisione finale.

L'operazione di acquisto di Activision Blizzard da parte di Microsoft per un valore di 69 miliardi di dollari dovrebbe essere approvata oggi dalle autorità di controllo della concorrenza dell'UE, poche settimane dopo che l'autorità di controllo del Regno Unito si era mossa per bloccare la fusione videoludica da record.

L'approvazione della Commissione - che dovrebbe essere annunciata oggi ma potrebbe essere confermata in qualsiasi momento prima della scadenza del 22 maggio - arriva dopo una trattativa che definire lunga e perigliosa è poco.

Oltre all'opposizione del Regno Unito, anche la Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha fatto causa per bloccare la fusione. Il capo della concorrenza dell'UE, Margrethe Vestager, ha affermato che le diverse autorità di regolamentazione potrebbero giungere a conclusioni diverse sulla più grande acquisizione di Microsoft.

Quindi, dopo il pesantissimo no dell'ente britannico, staremo a vedere se questa questione sia finalmente arrivata al suo epilogo migliore.

Del resto, gli analisti non avevano mai dato per morto l'affare, prevedendo che Xbox potesse trovare un modo per convincere gli oppositori.

Questo, nonostante l'ombra di Sony tirata in ballo dai fan di Xbox, gli stessi che ipotizzavano che l'ente britannico si fosse "alleato" con la FTC.