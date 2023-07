Xbox Store, nuovi sconti di luglio fino al 90%: ecco i migliori

Anche questo martedì, puntualissimo come sempre, Xbox Store ha deciso di rinnovare le sue offerte settimanali con tanti nuovi sconti imperdibili, ideali per celebrare queste giornate particolarmente calde sulle nostre console.

Gli sconti settimanali sono anche un'ottima occasione per ampliare il vostro catalogo di giochi digitali su Xbox Series X o Series S (la trovate in offerta su Amazon per il Prime Day), dato che vi propone tanti titoli in offerta fino al 90% di sconto.

Le nuove offerte includono sia il consueto rinnovo delle Promozioni Gold, disponibili in esclusiva per gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate o Live Gold, che tanti altri sconti che non richiederanno alcun abbonamento.

Un prodotto che vi consigliamo di tenere d'occhio è sicuramente A Plague Tale Requiem, soprattutto considerando le voci che vogliono un terzo capitolo in sviluppo: oggi l'apprezzata produzione di Asobo Studio, candidata perfino a GOTY 2022, potrà essere vostra con il 40% di sconto.

Un'altra offerta imperdibile è indubbiamente Red Dead Redemption 2, l'amatissimo open world western di Rockstar Games: oggi la Ultimate Edition potrà essere vostra con un generoso 70% di sconto.

La promozione più generosa è invece dedicata all'edizione Champions of Gaia di Werewolf The Apocalypse: Earthblood, oggi acquistabile a meno di 6 euro grazie alla riduzione di prezzo del 90%.

Questi erano naturalmente soltanto alcuni esempi delle numerose offerte disponibili: potete consultarle tutte dirigendovi al seguente indirizzo.

Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo anche pensato di selezionare per voi i migliori giochi disponibili in sconto su Xbox Store, che troverete qui di seguito:

A Plague Tale: Requiem — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Aliens: Fireteam Elite Into the Hive Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Atomic Heart: Gold Edition — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Beyond Good & Evil HD — Sconto del 70%

— Sconto del 70% BioShock Remastered — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Blasphemous — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Doki Doki Literature Club Plus — Sconto del 30%

— Sconto del 30% GTA V (Xbox One & Series X|S) — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Werewolf: The Apocalypse Earthblood — Sconto del 90%

Su Xbox Store potete trovare anche una nuova intrigante iniziativa: da oggi sono infatti disponibili oltre 40 demo esclusive gratuite, dedicate a nuovi giochi in uscita su console.

Se siete iscritti a Xbox Game Pass, vi raccomandiamo di tenere d'occhio il vostro catalogo: da oggi saranno infatti disponibili due nuovi giochi gratis.