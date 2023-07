Sembra proprio che avremo un nuovo A Plague Tale dopo Requiem

Dopo l'accoglienza avuta dai due A Plague Tale, sembra proprio che Innocence e il recente Requiem siano destinati ad accogliere un terzo capitolo, nel prossimo futuro.

La notizia arriva direttamente da Asobo Studio, che ha pubblicato degli annunci di lavoro ricchi di indizi. Il team, già al lavoro anche su Microsoft Flight Simulator 2024, ha reso noto su LinkedIn di essere in cerca di personale (thanks, ComicBook), con un riferimento che fa rizzare le antenne ai fan di Amicia e Hugo: alcune delle posizioni, infatti, fanno esplicito riferimento alla necessità di «potenziare il team di A Plague Tale: Requiem per le fasi di pre-produzione».

Questo significa che o qualcosa è già attualmente in pre-produzione, o sta per entrarci – e per questo il team ha bisogno di ulteriori elementi, in modo da portare avanti i lavori.

Inoltre, l'annuncio di lavoro sottolinea anche che ritiene importante, per i potenziali candidati, aver giocato A Plague Tale: Innocence e A Plague Tale: Requiem, il che lascia poco spazio a interpretazioni in merito al franchise su cui dovrebbe lavorare in futuro il team.

Lanciato nel 2019, A Plague Tale: Innocence segnò il debutto del franchise ad alto tasso di topi: nei panni dei giovani Amicia e Hugo de Rune, i giocatori si trovavano nel bel mezzo del '300, circondati dalla peste. Qui, scoprivano però che le orde di roditori erano anche più inquietanti del previsto...

Nel 2022 abbiamo assistito invece al lancio di A Plague Tale: Requiem che ha scelto di iterare sulle meccaniche del predecessore (ma anche sulle sue ingenuità, come visto nella nostra video recensione), permettendo ai giocatori di seguire una nuova tappa nel travagliato viaggio dei giovani de Rune.

Vedremo ora cosa ci sarà nel futuro della saga, che si è sempre fatta apprezzare anche e soprattutto per lo straordinario immaginario creato dal team di artisti di Asobo Studio. Potete giocare Requiem su Game Pass (l'abbonamento è in saldo su Instant Gaming).