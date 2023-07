Xbox Demo Fest vi offre oltre 40 giochi gratis in prova, da adesso

Da questo momento tutti i fan su Xbox potranno approfittare di tantissimi giochi gratis esclusivi in prova: è infatti tornato l'atteso evento [email protected] Demo Fest, con oltre 40 titoli che potete provare in anteprima e senza alcun costo aggiuntivo.

Non sarà necessaria l'iscrizione ad alcun servizio come Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon, se interessati) ma basterà semplicemente essere in possesso di una console di casa Microsoft.

Un'iniziativa lanciata in contemporanea con un nuovo evento per pubblicizzare le nuove produzioni indipendenti in arrivo su Xbox, e che potete provare gratuitamente da adesso fino al 17 luglio.

Come accennavamo in apertura, le demo disponibili sono davvero numerose, motivo per il quale sarebbe davvero difficile elencarvele tutte: tra i nomi più importanti segnaliamo però Lies of P, Sea of Stars, The Wandering Village e Worldless, insieme naturalmente a tante piccole perle nascoste.

Tutte le demo sono già disponibili per il download da adesso: per scoprire la lista completa, dovrete semplicemente avviare il Microsoft Store dalle vostre console e dirigervi all'apposita sezione "[email protected] Demo Fest", che dovreste visualizzare in alto a destra della schermata principale.

Un'iniziativa molto importante per scoprire i giochi più interessanti in arrivo senza dover sborsare neanche un centesimo: non possiamo che augurarvi buon download e buon divertimento!

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che da oggi arriveranno due nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass: tenete d'occhio il vostro catalogo per essere pronti al download il prima possibile.

Se non siete ancora iscritti al servizio in abbonamento, ma siete curiosi di provarlo, abbiamo un'ottima notizia per voi: è ufficialmente tornata la promozione che vi consente di averlo a solo 1 euro per il primo mese.