Xbox Store, nuovi sconti di fine estate fino al 90%: ecco i migliori

Il mese di agosto sta ufficialmente per terminare, così come l'intera stagione estiva, ma gli sconti di Xbox Store sono qui per restare: Microsoft ha infatti annunciato di aver rinnovato nuovamente la line-up di promozioni settimanali per tutti gli utenti console.

Le offerte settimanali del martedì sono ormai un appuntamento irrinunciabile per tutti gli utenti su Xbox Series X e Series S (la trovate in sconto su Amazon): anche in questa occasione, potrete infatti trovare i migliori videogiochi digitali con offerte fino al 90%.

Advertisement

Gli utenti potranno infatti approfittare delle numerosissime offerte di fine estate: un esempio è lo sconto del 30% riservato a Star Wars Jedi Survivor, una delle release più attese e apprezzate dai fan di questo 2023.

Segnaliamo anche tantissimi giochi Ubisoft in offerta, con una menzione d'onore per la saga di Assassin's Creed: il Mythology Pack, una speciale raccolta che include Origins, Odyssey e Valhalla, potrà infatti essere vostro con un risparmio di ben 150 euro grazie allo sconto dell'80%.

Tra le offerte più generose vogliamo segnalarvi la Legendary Edition di Injustice 2, l'edizione completa del picchiaduro con supereroi e villain di casa DC Comics: oggi è disponibile a soli 5,99€, grazie a una riduzione di prezzo del 90%.

Chiaramente questi erano solo alcuni esempi: di seguito vi proporremo un elenco selezionato dalla nostra redazione con le migliori offerte disponibili su Xbox Store, ma vi raccomandiamo di consultare tutti gli sconti disponibili al seguente indirizzo.

Assassin's Creed Mythology Pack — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Bastion — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Batman: Arkham Knight Premium — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Borderlands 3: Next Level Edition — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Braid — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Capcom Fighting Bundle — Sconto del 55%

— Sconto del 55% Devil May Cry 5 Special Edition — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Diablo Prime Evil Collection — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Digimon Survive — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Dragon Ball Z: Kakarot — Sconto del 75%

— Sconto del 75% F1 23 — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Far Cry 6 Gold Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% GTA V (Xbox Series X|S) — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Immortals Fenyx Rising — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Injustice 2 Legendary Edition — Sconto del 90%

— Sconto del 90% It Takes Two — Sconto del 60%

— Sconto del 60% One Piece Odyssey — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Resident Evil Village — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Star Wars Jedi: Survivor — Sconto del 30%

— Sconto del 30% The Messenger — Sconto del 75%

Se siete iscritti a Xbox Game Pass, non dimenticatevi di scaricare il nuovissimo imperdibile omaggio del giorno: un gioco di ruolo a turni disponibile al day one.

Il futuro di Xbox vedrà sempre più giochi first-party: Microsoft si è detta così sicura delle sue uscite da voler realizzare sempre più conferenze. E ovviamente, il primo gioco a inaugurare questa «staffetta» non potrà che essere Starfield.