PS Plus e Game Pass, disponibile un nuovo imperdibile gioco gratis al day one

Da questo momento è ufficialmente disponibile un nuovo gioco gratis al day one che farà le gioie di tutti gli utenti su console, valido sia per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra che per quelli su Xbox Game Pass.

Si tratta di un nuovo RPG a turni imperdibile, che ha già iniziato a ottenere i primi eccellenti consensi della critica: stiamo parlando di Sea of Stars, l'ultima fatica di Sabotage Studio.

Advertisement

Ideato come prequel per l'apprezzato action a scorrimento The Messenger, queta produzione è una vera e propria lettera d'amore ai giochi di ruolo di una volta, pur ponendosi l'obiettivo di modernizzarli e proponendo una narrazione avvincente.

Sea of Stars è ufficialmente disponibile da oggi, ma gli utenti iscritti ai relativi servizi di abbonamento potranno già provarlo gratuitamente su PS5, PS4, XSX, XONE e PC. Inoltre, se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) potrete scegliere di giocarci anche in Cloud su qualunque dispositivo supportato.

Sottolineiamo che, nel momento in cui scriviamo questo articolo, la media voti di Sea of Stars sul noto aggregatore Metacritic è arrivata a un lodevole 89/100: significa che si tratta di un'altra produzione di spessore per questo 2023 videoludico, che nessun fan dei giochi di ruolo dovrebbe lasciarsi scappare.

La nostra recensione è attualmente ancora in lavorazione e arriverà nei prossimi giorni, ma nel frattempo potrete già iniziare a provarlo con mano senza dover spendere nemmeno un centesimo in più.

Basterà solo scegliere il vostro abbonamento e console preferita — a patto che non sia Switch, dato che in tal caso dovrete necessariamente acquistare il titolo.

Nelle prossime ore, presumibilmente nella giornata di domani, dovrebbero essere svelati i nuovi giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus Essential: la prima sorpresa potrebbe essere già trapelata per merito del "solito" leak e sarebbe un grande rivale di GTA.

Ma anche su Xbox Game Pass le sorprese non sono ancora finite: è già stato infatti confermato il primo gioco gratis in arrivo a settembre.