Starfield è l'inizio di una «staffetta di titoli first-party»

Starfield è il prossimo titolo di esplorazione spaziale di Bethesda, un gioco su cui pesa un bel carico di responsabilità.

Il gioco, disponibile anche su console Xbox Series S (a ottimo prezzo su Amazon), è uno dei titoli Xbox più attesi di anno.

Nelle scorse ore, la redazione di SpazioGames ha ricevuto Starfield per lavorare alla recensione: ecco i dettagli su quando potrete leggerla.

Ora, come riportato anche da GamesIndustry.biz, il lancio del gioco rappresenta un vero e proprio punto di partenza per la Casa di Redmond.

Il lancio di Starfield è l'inizio di una «staffetta pluriennale di titoli first-party», ha dichiarato un membro della compagnia americana.

Parlando alla Gamescom, dove l'azienda ha presentato ampiamente il gioco di ruolo fantascientifico, il responsabile marketing di Xbox Jerret West ha affermato che Starfield segna l'inizio di un periodo prolungato di nuove esclusive Xbox.

«Questo è, nella mia mente, la porta d'ingresso, quasi come un segnale di partenza, per quello che penso sarà una staffetta pluriennale di titoli first-party», ha detto West.

«Ero seduto a guardare la stessa presentazione di Starfield che avete visto voi stamattina e mi sono detto... questo è davvero l'inizio di qualcosa che porterà a Forza, poi nel 2024 a Hellblade, e pensiamo a Towerborne che è in fiera, pensiamo ad Avowed, e abbiamo anche storie che non abbiamo ancora raccontato, che si svilupperanno nel 2024 e nel 2025».

Negli ultimi 18 mesi Xbox ha faticato a mantenere la coerenza con i suoi titoli first-party. Il 2022 è stato caratterizzato da poche esclusive, mentre il gioco più importante di quest'anno, Redfall, è stato accolto davvero male.

West ha proseguito: «Il nostro supporto alle terze parti che confluisce in Game Pass, ma anche sulla nostra piattaforma, è anch'esso di importanza critica. Quindi penso che stiamo entrando in un periodo in cui questo è l'inizio di qualcosa che sarà davvero speciale nel corso dei prossimi anni».

