Xbox promette «annunci importanti» a The Game Awards 2023

Quella che in precedenza era una semplice suggestione adesso sembra diventata una vera e propria certezza: il 7 dicembre, giornata in cui si svolgerà l'edizione 2023 di The Game Awards, dovrebbe rivelarsi particolarmente significativa per i fan Xbox.

Come segnalato da VGC, pare infatti che Microsoft stia mandando diverse e-mail ai suoi utenti per segnalare l'imminente inizio dello show condotto da Geoff Keighley, pur segnalando che i fan delle console Xbox (trovate Series X in sconto su Amazon) non dovrebbero affatto lasciarselo sfuggire.

Nella e-mail inviata dalla casa di Redmond si fa infatti riferimento ad «annunci importanti» che arriveranno nel corso dello show.

L'ultima volta che erano stati usati termini così forti per pubblicizzare lo show fu durante l'edizione del 2019: in tale occasione furono svelate Xbox Series X e l'esclusiva Hellblade II, che pare dovrebbe uscire il prossimo anno.

Che sia dunque proprio il nuovo Hellblade uno dei protagonisti di questa serata? Considerando l'imminente uscita, il reveal sembrerebbe appropriato.

Nelle scorse ore è però emersa un'ulteriore ipotesi: Sarah Bond, presidente di Xbox, ha infatti pubblicato sul suo profilo social un'immagine senza alcun ulteriore contesto, raffigurante lo storico logo di Xbox 360.

Il tempismo decisamente sospetto fa dunque pensare che potrebbero esserci novità legate proprio all'amatissima console, magari con il revival di altri franchise importanti.

Ovviamente quelle che vi abbiamo riportato sono puramente speculazioni, ma l'unica apparente certezza è che vi saranno grandi novità per i fan di Xbox e del suo relativo abbonamento Game Pass.

Appuntamento dunque al prossimo 7 dicembre: ovviamente sulle nostre pagine vi terremo prontamente aggiornati con tutte le novità più interessanti dallo show.

A tal proposito, ricordiamo che una delle novità ormai certe sarà la data d'uscita della versione Xbox di Baldur's Gate 3: chissà che non possa esserci addirittura uno "shadow drop", con uscita immediata dopo lo show.