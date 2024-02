Xbox si lascia "scappare" il nuovo Call of Duty

Modern Warfare 3 è uscito sul mercato ormai diversi mesi fa, ed è quindi ora il momento di guardare al prossimo capitolo del franchise di Call of Duty.

L'ultimo episodio della serie (potete acquistarlo ) ha infatti soddisfatto a metà la community, ora desiderosa di nuovi capitoli.

I problemi di MW3 sono stati soprattutto nella campagna per giocatore singolo, decisamente sottotono.

Ora, dopo un video leak di un Call of Duty realizzato da Neversoft e mai uscito sul mercato, è tempo di parlare del prossimo capitolo ufficiale, anticipato "per errore" da Xbox.

Come riportato anche da GamingBolt, infatti, in vista dell'edizione speciale di oggi dell'Official Xbox Podcast, in cui Microsoft discuterà la sua visione del futuro di Xbox, il 6 febbraio si è tenuta una riunione virtuale coi dipendenti.

Secondo le fonti che hanno parlato a Inverse, il CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer e il presidente di Xbox Sarah Bond hanno partecipato all'incontro, e il primo ha detto che è sicuro che un altro Call of Duty sarà lanciato a ottobre.

Per quanto riguarda il prossimo Call of Duty, si vocifera che si tratterebbe di un seguito della serie Black Ops di Treyarch.

La storia si dovrebbe concentrare sulla CIA, cercando a sua volta di esplorare "una narrazione sfumata" del conflitto.

Un report esclusivo di alcuni mes fa segnalava infatti la possibilità concreta che il cosiddetto Call of Duty 2024 torni davvero alla serie Black Ops, più precisamente nella Guerra del Golfo.

Ma non solo: il prossimo COD porta con sé per altro un obiettivo molto importante, il quale potrebbe andare a rompere una consuetudine che è sempre stata considerata inamovibile per Activision.

Vero anche che, nelle scorse settimane, un gran numero di fan di Call of Duty si è unito per chiedere un remake di una delle migliori iterazioni della serie.