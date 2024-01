Call of Duty, sbuca un video del capitolo mai nato

Call of Duty Modern Warfare 3 è uscito sul mercato da alcuni mesi, tra alti e bassi, ma a quanto pare ora è sbucato un video di un capitolo inedito della serie di Call of Duty che non ha mai visto la luce.

L'ultimo capitolo del franchise (potete acquistarlo ) ha infatti soddisfatto solo a metà la community, sempre desiderosa di nuovi episodi.

I problemi di MW3 sono riscontrabili soprattutto nella campagna per giocatore singolo decisamente sottotono.

Vero anche che Modern Warfare 3 ha portato a casa un record relativo a tutta la cosiddetta trilogia reboot,.

Come riportato anche su ResetEra, infatti, i fan hanno avuto modo di ammirare un video leak di un Call of Duty realizzato da Neversoft e mai uscito sul mercato.

Il gioco, Future Warfare, è - come suggerisce ovviamente il titolo - ambientato più avanti nel futuro.

Alcuni lo hanno inquadrato come un ipotetico prequel di Infinite Warfare, dato che le armi e le attrezzature sembrano un po' meno avanzate tecnologicamente.

Neversoft è un team di sviluppo noto per la creazione dei giochi come Tony Hawk’s Pro Skater e la serie di Guitar Hero. Nel 2014, Activision decise però di sciogliere lo studio, accorpandolo a Infinity Ward.

Chissà, quindi, che l'idea di un capitolo nel futuro non ritorni già nel prossimo capitolo della serie, anche se la cosa appare poco probabile.

Un report esclusivo segnala infatti la possibilità concreta che Call of Duty 2024 torni nella serie Black Ops, più precisamente nella Guerra del Golfo.

Vero anche che il prossimo COD porta con sé per altro un obiettivo molto importante che a quanto pare andrà a rompere una consuetudine che è sempre stata considerata inamovibile per Activision.

Ma non solo: alcuni fan di Call of Duty si sono uniti per chiedere un remake di una delle migliori iterazioni della serie.