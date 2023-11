Call of Duty 2024 sarà un sequel della serie più amata, c'è una conferma

Dopo il lancio di Call of Duty Modern Warfare III, con i suoi alti e bassi, sembra che Call of Duty 2024 tornerà su una serie molto amata, ovvero quella di Black Ops.

Riemersa di recente con Call of Duty Black Ops Cold War, che trovate su Amazon, questa sotto-serie dello shooter bellico di Activision è stata sempre tra le più richieste e amate dai fan.

Non è la prima volta che si associa Black Ops a Call of Duty 2024 in effetti e, stavolta, arriva una nuova conferma di quello che sarà il corso futuro della saga di sparatutto.

Come riporta Windows Central da una serie di fonti a conoscenza dello sviluppo del prossimo capitolo, Call of Duty 2024 porterà il conflitto nella Guerra del Golfo in un capitolo di Black Ops.

Sviluppato da Treyarch per un lungo periodo, "Black Ops 6" è il progetto di cui molte fonti confermano l'esistenza.

Utilizzando il conflitto tra l'Iraq di Saddam Hussein e la coalizione militare guidata dagli Stati Uniti come sfondo, Call of Duty 2024 si appoggerà ad una tecnologia di combattimento militare più tradizionale, e racconterà una narrativa ricca di sfumature della Guerra del Golfo, con un focus critico sui diversi partecipanti al conflitto.

Relativamente al comparto multiplayer, invece, il prossimo Call of Duty sembra che possa recuperare le mappe di tutto il franchise di Black Ops, con il ritorno di una possibile modalità zombie a turni.

Infine, stando alle informazioni riportate, Call of Duty 2024 uscirà nella rituale finestra di uscita piazzata tra la fine dell'autunno e l'inizio dell'inverno 2024, sempre in attesa che ci siano conferme ufficiali.

Questo episodio, se Call of Duty 2024 sarà davvero un Black Ops, porta con sé per altro un obiettivo molto importante che andrà a rompere una consuetudine che è sempre stata considerata inamovibile per Activision.