Call of Duty, i fan chiedono a gran voce la remaster di un capitolo storico

Dopo l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, il futuro di Call of Duty è ignoto, sebbene ciò non abbia fermato i fan dal parlarne.

Se l'abbonamento di Xbox, che potete sottoscrivere su Amazon, possa accogliere la saga di sparatutto è ormai cosa certa.

Ora, come riportato anche da GamingBible, i fan si sono dati appuntamento per discutere di un capitolo che rivorrebbero in auge.

Un gruppo di fan di Call of Duty si è unito per chiedere un remake di una delle migliori iterazioni della serie, ossia World at War.

Il discorso è iniziato su X/Twitter quando un creatore di contenuti, ExoGhost, ha messo World at War su un piedistallo dicendo: «World at War è uno dei migliori giochi di Call of Duty. Devono rimasterizzarlo».

World at War is one of the best Call of Duty games. We need it remastered pic.twitter.com/cY0DkufRs4 — ExoGhost (@ExoGhost) October 21, 2023

Questa affermazione ha fatto accorrere molti fan sul thread con risposte del tipo «Questo è assolutamente un dato di fatto! Uno dei migliori titoli COD usciti».

Forse, il gioco non ha avuto lo stesso appeal mainstream di Modern Warfare, ma è arrivato in un momento in cui Call of Duty sembrava non poter sbagliare.

L'ambientazione della Seconda Guerra Mondiale è stata bene accolta e le armi sembravano autentiche e performanti anche nel multiplayer.

Mentre molti sono d'accordo, una parte dei giocatori non vuole che ci si concentri sui giochi dell'era della Guerra Mondiale, visto il flop di Vanguard.

In realtà non c'è da dargli troppo torto, come vi abbiamo spiegato nella nostra vecchia recensione del gioco, uscito ormai diverso tempo fa e ottenendo solo un tiepido successo. Staremo a vedere se Activision ci ripenserà, e con lei i giocatori.

Ma non solo: Activision ha già preparato i piani futuri, molto futuri, perché ci sono Call of Duty pronti fino al 2027 almeno nelle intenzioni.