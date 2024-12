Xbox Series X|S, l'aggiornamento di dicembre è disponibile: ecco cosa cambia

Xbox si prepara a chiudere il 2024 con nuovi importanti aggiornamenti, incluso un nuovo firmware da scaricare sulle console Xbox Series X|S.

L'aggiornamento di dicembre è già disponibile da adesso per il download, sebbene il changelog ufficiale ci lasci con ben pochi dettagli: il changelog ufficiale, che trovate al seguente indirizzo, parla infatti soltanto di miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni.

Un update che, di fronte a un primo sguardo, sembrerebbe dunque solita manutenzione, ma che in realtà nasconde una novità interessante per gli utenti Xbox Insider.

Nelle scorse settimane vi avevamo infatti raccontato che Microsoft aveva ufficialmente reso disponibile per lo streaming su TV, browser e smartphone diversi giochi acquistati, e non solo quelli effettivamente inclusi nel catalogo Game Pass Ultimate.

Grazie al nuovo aggiornamento, adesso alcuni utenti selezionati potranno sperimentare questa feature direttamente sulle proprie console Xbox: come segnalato sul blog Xbox Wire, sarà dunque possibile riprodurre in cloud titoli acquistati come Baldur's Gate 3 o Cyberpunk 2077, senza bisogno di installarli.

Per testare questa funzionalità dovrete iscrivervi al programma Xbox Insider e, ovviamente, essere iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon): una feature sicuramente utile per chi dispone di connessioni all'altezza e vuole liberare spazio in memoria.

Ma ci sono novità molto interessanti anche per gli utenti PC: Microsoft ha infatti annunciato l'arrivo di quasi 400 videogiochi sull'app Xbox su computer, precedentemente disponibili solo su altri store.

La casa di Redmond spiega inoltre che oltre 100 di questi titoli supportano la funzionalità Xbox Play Anywhere, che consente di accedere sia alle versioni Xbox che PC con un'unica copia di gioco.

Microsoft spiega di aver puntato fortemente su quest'ultimo aspetto grazie alla crescita delle console portatili handheld con Windows: ciò ci fa pensare a una possibile preparazione del terreno in vista della console portatile Xbox.

In ogni caso, la casa di Redmond ha dimostrato di voler continuare a introdurre nuove funzionalità utili per gli utenti Xbox, arrivando allo stesso tempo su tutte le principali piattaforme.