Microsoft punta ad altre acquisizioni (e a una console portatile)

Phil Spencer, boss della sezione gaming di Microsoft, ha ribadito il forte impegno della compagnia per rafforzare la propria posizione nell’industria videoludica, puntando a future acquisizioni per crescere e diversificare la propria offerta.

La notizia, battuta da Bloomberg, apre quindi possibili scenari in casa Xbox previsti a questo punto nel 2025.

Dopo l’acquisizione di Activision Blizzard, Spencer ha evidenziato che la presenza di Microsoft nel settore mobile è un’area chiave per il futuro.

Questa strategia punta a far fronte alla crescente domanda di giochi per dispositivi mobili, dove l’influenza di Activision è particolarmente rilevante grazie a titoli come Candy Crush e Call of Duty Mobile.

Spencer ha anche accennato alla possibilità di sviluppare ulteriori hardware Xbox - specie la presunta console portatile - e nuove offerte per i giochi via cloud, segnando una direzione chiara verso la conquista di un mercato più ampio e variegato che superi i confini della console tradizionale.

Questa visione si affianca all’obiettivo di rendere i giochi più accessibili su molteplici piattaforme, come PC e mobile, e di sfruttare il modello del Game Pass (che trovate su Amazon) per attrarre nuovi utenti su dispositivi diversi.

Con la competizione di Sony (che anche prevede rimpasti in futuro) e Nintendo (che invece punta spedita a Switch 2), Spencer vede l’espansione delle esperienze su piattaforme non esclusive come una priorità, sostenendo che limitare i giochi a un singolo hardware riduce il potenziale di guadagno e pubblico.

Microsoft si impegna, quindi, a rendere Xbox un ecosistema ampio e accessibile, guardando a nuove opportunità per ampliarlo anche tramite ulteriori acquisizioni strategiche. Staremo a vedere ciò a cosa porterà.

Nel mentre, sono disponibili le nuove offerte settimanali di Xbox Store: vediamo insieme i migliori giochi in sconto per le console.

Ma non solo: dopo l'annuncio a sorpresa arrivato nella scorsa giornata, Spyro Reignited Trilogy è stato aggiunto nel catalogo di Xbox Game Pass.