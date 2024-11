Da oggi Xbox Cloud Gaming supporta anche i giochi acquistati: ecco i dettagli

Xbox Cloud Gaming è tra le feature più interessanti e promettenti tra quelle che offre Xbox con il suo servizio in abbonamento, e da oggi potete provarlo gratis con Game Pass anche con i giochi che possedete al di fuori del catalogo del servizio in abbonamento.

Come annunciato da Xbox Wire, a partire da oggi, i membri di Xbox Game Pass Ultimate potranno trasmettere in streaming i giochi che possiedono direttamente su dispositivi supportati, come TV, smartphone, tablet e PC, in tutti i 28 paesi dove il servizio è disponibile.

La funzione era già stata annunciata in passato, e da oggi è disponibile in modalità beta per tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate (potete abbonarvi anche tramite Amazon).

Il servizio parte con oltre 50 titoli giocabili in cloud, con molti altri in arrivo. Tra i giochi disponibili già oggi ci sono titoli come Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition e Hogwarts Legacy. Ci sono anche titoli più recenti come Assassin’s Creed Mirage e Star Wars Outlaws.

Ecco la lista completa dei titoli finora supportati da Xbox Cloud Gaming:

Animal Well

Assassin’s Creed Mirage

Avatar: Frontiers of Pandora

Balatro

Baldur’s Gate 3

Banishers: Ghosts of New Eden

Call of Duty: Modern Warfare II (2022)

The Casting of Frank Stone

Cyberpunk 2077

Dragon Quest III HD-2D Remake

Dredge

Dying Light 2 Stay Human

Farming Simulator 25

Fear the Spotlight

Final Fantasy XIV Online

Final Fantasy

Final Fantasy II

Final Fantasy III

Final Fantasy IV

Final Fantasy V

Final Fantasy VI

Hades

Harry Potter: Quidditch Champions

High On Life

Hitman World of Assassination

Hogwarts Legacy

House Flipper 2

Kena: Bridge of Spirits

Lego Harry Potter Collection

Life is Strange: Double Exposure

Metro Exodus

Mortal Kombat 1

NBA 2K25

PGA Tour 2K23

Phasmaphobia

Prince of Persia: The Lost Crown

Rust Console Edition

7 Days to Die

Star Wars Outlaws

Stray

The Crew Motorfest

The Outlast Trials

The Plucky Squire

The Witcher 3: Wild Hunt

Tom Clancy’s The Division 2

TopSpin 2K25

Undertale

Visions of Mana

Warhammer 40,000: Space Marine 2

WWE 2K24

Parlando di Game Pass, per tutti gli abbonati continuano ad arrivare altri giochi gratis, e da oggi ci sono anche titoli del calibro di Stalker 2.