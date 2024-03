Xbox Series X, spuntano le prime foto della nuova versione bianca all-digital

Potrebbe ormai essere solo questione di tempo prima di assistere all'annuncio di un refresh di Xbox Series X, che sarebbe pronta a dire ufficialmente addio al lettore ottico.

I primi report al riguardo erano emersi già durante lo scorso mese e riguarderebbero una nuova versione di quella console "svelata" dai leak della causa legale contro la FTC, che mostravano un design cilindrico.

Adesso eXputer ha pubblicato online nel suo nuovo report le prime foto leak della presunta nuova console che, contrariamente a quanto mostrato in quei documenti, alla fine dovrebbe avere lo stesso identico design delle attuali Xbox Series X (la trovate su Amazon), ma con una colorazione bianca e interamente digitale.

Sfortunatamente le foto non hanno una risoluzione particolarmente elevata, ma potete vederle nel dettaglio tramite il post che vi allegheremo di seguito:

Secondo l'ultimo report, le nuove Xbox Series X dovrebbero avere un heatsink migliorato, ma senza alcuna reale novità rispetto alle console attualmente in commercio.

L'unica vera differenza dovrebbe essere il prezzo: dato che il lettore ottico non sarà incluso, viene segnalato che la console dovrebbe essere proposta a una cifra inferiore rispetto alle attuali periferiche next-gen. Il lancio dovrebbe essere previsto per quest'estate, stando al report.

Ciò confermerebbe l'intenzione di posizionare la nuova Series X in maniera simile a quanto sta facendo Sony con le sue PS5 Digital: attirare gli utenti con un prezzo più economico, sacrificando però il lettore ottico.

Un'operazione simile a quanto già fatto con la Xbox Series S di colore nero, che ha proposto una capacità d'archiviazione notevolmente superiore alla versione standard, che resta comunque attualmente in vendita.

Ovviamente vale la pena di ricordarvi che si tratta di un leak ancora non confermato dalla stessa Microsoft, motivo per il quale vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.

Ricordiamo che Phil Spencer aveva già dichiarato che la strategia di Xbox non è rinunciare ai giochi fisici, pur ammettendo che è necessario seguire le tendenze del mercato.

Considerando che c'è perfino chi ha smesso di vendere i giochi Xbox perché la maggior parte degli utenti li acquista in digitale, la mossa della casa di Redmond potrebbe rivelarsi vincente.