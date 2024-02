La nuova Xbox Series X sarebbe digital-only... e bianca

Il futuro di Xbox è stato al centro delle recenti chiacchiere per una serie di motivi differenti, tra cui il fatto che ci potessero non essere più console come Xbox Series X|S nel futuro prossimo della divisione gaming di Microsoft.

Phil Spencer ha già confermato che Xbox non ha intenzione di smettere di produrre console, a seguito della fuga di informazioni recente che avrebbe mescolato le carte in tavola rispetto ai piani di comunicazione originali della divisione gaming di Microsoft.

Advertisement

Anche perché forse l'avete dimenticato ma, qualche tempo fa, il clamoroso leak dei documenti che Xbox ha consegnato alla FTC avevano in effetti svelato che c'erano delle revisioni hardware in arrivo, così come delle nuove console in tutto e per tutto.

Secondo quanto rivelato dai documenti emersi dai leak, la nuova Xbox Series X presenterebbe anche una porta USB-C frontale con Power Delivery, consumi energetici ridotti e il supporto a Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Ora però sono emerse delle informazioni tramite Exputer, che lanciano alcune considerazioni differenti sulla prossima console di casa Xbox, tramite delle fonti: stando a quanto riportato, Microsoft starebbe lavorando ad una Xbox Series X di colore bianco senza lettore di dischi.

C'è addirittura la possibilità che questa console venga lanciata quest'anno, tra giugno e luglio stando a quanto riportano le fonti, quindi con un ricambio hardware molto ravvicinato.

Oltre a questo, questa Xbox Series X bianca dovrebbe avere un dissipatore di calore migliorato, insieme ad una scheda Nexus aggiornata rispetto a quella attuale.

Come sempre non possiamo che aspettare ulteriori comunicazioni per capire o meno la veridicità di queste fonti. Sarebbe interessante, però, se Microsoft potesse approfittare dell'assenza del lettore ottico per applicare uno sconto sulla console ammiraglia e renderla più appetibile per i nuovi consumatori.

Se siete affezionati all'idea di avere un lettore ottico sulla vostra console, Xbox Series X è sempre disponibile su Amazon al miglior prezzo.

Mentre, nel frattempo, i rumor sull'hardware Xbox si stanno moltiplicando perché si è tornati a parlare di una console portatile, addirittura.

Qualunque cosa succeda, in ogni caso l'hardware che progetterà Xbox sarà senz'altro migliore della Series S a tema Palworld, che comunque potreste avere gratis se volete.