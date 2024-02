Xbox non rinuncerà ai giochi fisici: «Non è la nostra strategia»

Il futuro dei giochi fisici su Xbox non è mai sembrato così a rischio come nelle ultime settimane: è innegabile infatti che i giochi su disco siano molto meno popolari sulle console di casa Microsoft rispetto alle controparti digitali.

Grazie alla diffusione di Game Pass e di Xbox Series S, una console next-gen più economica e senza lettore ottico (la trovate su Amazon), molti utenti hanno infatti deciso di acquistare tutti i loro videogiochi solo in digitale, senza utilizzare dunque alcun disco.

Advertisement

Una crisi così netta da aver spinto diversi negozi a non vendere più giochi fisici per Xbox, proprio per via della loro scarsa popolarità.

Inoltre, il licenziamento di diversi dipendenti Xbox proprio nel reparto delle copie fisiche, oltre al leak di una nuova Series X senza lettore ottico — la cui produzione sarebbe però stata cancellata — avevano fatto pensare che Microsoft stava preparando il terreno per l'addio dei dischi.

Fortunatamente, sembra che però al momento non sarà questa la strada presa da Xbox: in un'intervista rilasciata a Game File, Phil Spencer ha chiarito che non è attualmente in programma alcun addio del settore fisico.

Il capo della divisione gaming di Microsoft ha semplicemente sottolineato che la casa di Redmond sta semplicemente seguendo gli interessi degli utenti, ma non c'è alcun piano per un addio dei giochi su disco:

«Le stesse console da gioco sono quasi diventate l'ultimo dispositivo elettronico ad avere un lettore ottico. E questo è un problema, solo pensando al numero di produttori che li realizzano e al loro costo. Se pensate agli ingranaggi che mettiamo in una console — con meno fornitori e meno compratori — il costo dei lettori ottici ha un impatto. Ma posso dirvi che non è la nostra strategia spingere le persone a usare solo il digitale. E non è la nostra mossa strategica sbarazzarci del fisico».

Phil Spencer ha commentato anche i licenziamenti riguardanti il settore fisico, limitandosi solo a definire il tutto come una strategia di allineamento tra ZeniMax, Activision e Xbox. In altre parole, fare in modo che non ci fosse un sovrannumero di persone in quel settore dopo le acquisizioni, unificando il tutto sotto l'egida di Xbox.

Insomma, se Microsoft sta spingendo così fortemente verso il digitale, è semplicemente perché ha notato che gli utenti delle sue console hanno risposto positivamente a questa strategia.

Ma la casa di Redmond non ha alcuna intenzione di lasciare per strada chiunque continui a preferire acquistare i propri giochi su disco, pur spiegando come mai sarà sempre più difficile vederne in futuro.

Effettivamente, anche la nostra Stefania Sperandio in uno speciale dedicato ha messo insieme i recenti dati di vendita, che confermano un dominio innegabile dei giochi digitali.

Questo non significa che i giochi fisici non vengano più venduti, ma rappresentano ormai solo una piccola parte del settore. E finché ci saranno abbastanza persone pronte a supportarlo, pare che Xbox continuerà a rispondere alle loro esigenze.