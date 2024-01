Xbox Series X, il nuovo aggiornamento risolve i problemi di Baldur's Gate 3

Forse i fan potranno finalmente riuscire a giocare a Baldur's Gate 3 su Xbox senza temere spiacevoli conseguenze per i loro file di salvataggio: uno degli aggiornamenti più attesi di sempre è finalmente arrivato sulle console next-gen di casa Microsoft, e questa potrebbe davvero essere la volta buona.

Dopo svariati tentativi arrivati nelle scorse settimane, evidentemente mal riusciti, Larian Studios aveva anticipato che Microsoft aveva trovato un fix per il problema dei salvataggi cancellati su Xbox, svelando che era previsto un nuovo firmware per Xbox Series X e Series S.

Advertisement

Xbox e Larian hanno annunciato in contemporanea che l'aggiornamento firmware in questione è già disponibile per le console next-gen (trovate Series X su Amazon): l'aggiornamento può essere scaricato manualmente dalle apposite opzioni, altrimenti verrà applicato in automatico a partire dalla prossima settimana.

Possiamo confermare che l'update è effettivamente già disponibile da adesso e dovrebbe avere un peso di circa 500MB: ovviamente, se avete acquistato la vostra copia di Baldur's Gate 3 su Xbox, il nostro consiglio è di scaricare immediatamente la nuova patch per evitare potenziali problemi.

Essendo stato rilasciato soltanto poche ore fa, probabilmente ci vorranno diversi giorni per avere la certezza che il problema sia stato risolto una volta per tutte — già con le ultime 2 patch si credeva di aver individuato il problema, ricordiamo — ma considerando l'ottimismo con cui è stato annunciato il tutto ci sono buone ragioni per sperare bene.

Ad ogni modo, se non vi sentite ancora sicuri al 100% di correre rischi, potete sempre creare un account Larian e abilitare il cross-save, così da poter avere i vostri ultimi salvataggi sempre salvati sul cloud.

Ricordiamo che nelle scorse giornate è stato rilasciato un nuovo hotfix per Baldur's Gate 3: tra le diverse modifiche implementate segnaliamo che la patch placherà la "fame" di Gale per gli oggetti magici.