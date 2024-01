Baldur's Gate 3, Microsoft ha risolto il bug dei salvataggi su Xbox

Dopo aver atteso a lungo la possibilità di giocare a Baldur's Gate 3 anche su Xbox, i giocatori sulla console Microsoft hanno dovuto gestire dal day one ad oggi una serie di problemi legati ai salvataggi che, di fatto, non si sono ancora risolti.

L'anomalia relativa ai salvataggi di Baldur's Gate 3 su Xbox Series X|S ha manifestato la sua presenza inaspettata non appena il titolo ha fatto il suo debutto sulla console Microsoft, dopo una lunga attesa. Quasi immediatamente, la comunità online è stata invasa dalle prime segnalazioni di utenti in cerca di assistenza, accompagnate dai relativi accorgimenti per risolvere il problema.

Nonostante gli sforzi congiunti di Larian e Microsoft nel rilasciare patch mirate a risolvere la questione dei salvataggi, il problema persiste in parte. Tuttavia, in compenso, sono emerse nuove soluzioni per affrontare almeno le conseguenze dei salvataggi compromessi.

A pochi giorni dall'ennesimo workaround che è stato condiviso dalla community, che sembra funzionare come vi abbiamo raccontato nella nostra notizia, Larian ha diffuso poco fa un nuovo aggiornamento che porta finalmente una buona notizia ai fan.

In un post su X, il team di sviluppo ha dichiarato che Microsoft ha scoperto perché viene scatenato questo bug e che, prossimamente, arriverà un aggiornamento che risolverà definitivamente la questione:

«Anche se non siamo stati in grado di verificare in modo indipendente questa correzione», specifica Larian, lo studio si dimostra ottimista «sul fatto che Microsoft sia arrivata fino in fondo» al problema.

Microsoft pubblicherà un aggiornamento del firmware di Xbox che risolverà il tanto odiato bug del salvataggi, che sarà scaricabile manualmente dalla console a partire dal 16 gennaio o attendere una settimana in più affinché l'aggiornamento venga distribuito a livello globale.

Speriamo che questo possa porre fine definitivamente al problema dei salvataggi, così come Larian e Microsoft hanno collaborato per la questione dei ban relativi alle clip sexy.

Se, in ogni caso, volete entrare nel mondo di Larian Studios con una console Microsoft, potete acquistare una Xbox Series X su Amazon al miglior prezzo.