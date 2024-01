Baldur's Gate 3, l'hotfix #17 vi farà amare Gale

Larian Studios ha fatto nelle scorse ore un'altra gradita sorpresa a tutti i fan di Baldur's Gate 3, con un nuovo importante aggiornamento disponibile per il download su tutte le piattaforme, ad eccezione del Mac, che almeno per i prossimi update continuerà a ricevere i fix con un po' di ritardo rispetto al PC, tra cui l'ultimo hotfix #17.

Giusto qualche giorno fa era stato reso disponibile l'hotfix #16 che, come da tradizione, aveva inserito tantissimi aggiustamenti e modifiche all'interno del gioco, tutte partite da errori tecnici e segnalazioni da parte dei fan che stanno contribuendo a rendere sempre migliore Baldur's Gate 3.

Se ve lo siete perso, qui trovate tutte le novità dell'hotfix #16.

Ma questo changlog è già vecchio perché, da oggi, è disponibile l'hotfix #17. L'aggiornamento previene in particolare un comportamento fastidioso da parte di Gale nel terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate tanti gadget dedicati su Amazon), precisamente la sua fame di oggetti magici.

Chi ha iniziato a giocare a Baldur's Gate 3 sa che Gale ha un problema molto particolare.

Senza fare troppi spoiler sul perché di questa problematica (nel caso non aveste ancora giocato il gioco più venduto su Steam del 2023), Gale chiederà ai giocatori di consumare una serie di oggetti magici per evitare una spiacevole conseguenza, già dalle prime ore di gioco.

Questo può risultare ovviamente frustrante per i giocatori che trovano i primi, sudati, oggetti magici in Baldur's Gate 3. Per altro, Gale se ne andrà dal gruppo nel caso venga deliberatamente ignorata questa richiesta. Anche questo può essere frustrante, quindi Larian ha adoperato questa modifica:

«Gale non lascerà più permanentemente il gruppo se non gli offri alcun oggetto magico mentre gli parli, a meno che tu non abbia ben chiaro che non intendi farlo mai.»

Insomma, se siete fan del mago prodigio di Waterdeep, ora avete una ragione in più per non odiare la sua fame di oggetti magici.

Le novità dell'Hotfix #17 sono davvero numerose per potervele elencare tutte: se siete curiosi di scoprire quali bug effettivi sono stati risolti, vi consigliamo di consultare il changelog completo al seguente indirizzo.