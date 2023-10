Xbox sarebbe felice di rispolverare i franchise dimenticati di Activision

Una cosa che ha un po' spezzato il cuore ai videogiocatori di lungo corso, in tempi recenti, è stato il modo in cui Activision abbia deciso di concentrare le sue risorse soprattutto su franchise di successo come Call of Duty, con uscite fuori dall'IP che sembravano più che altro piccole eccezioni – pensiamo al ritorno di Crash Bandicoot, o alla rimasterizzazione di Spyro nella sua Reignited Trilogy.

Di recente, però, sappiamo che Activision Blizzard (e con lei King, gigante del gaming mobile) è passata sotto l'egida di Microsoft – e quindi di Xbox – con la chiusura della travagliata acquisizione avvenuta proprio nei giorni scorsi. E questo significa che i piani futuri potrebbero essere molto diversi dal modus operandi che abbiamo visto fino a oggi, come conferma anche la futura defezione del CEO Bobby Kotick.

A tal proposito, intervenendo durante il podcast ufficiale Xbox, il dirigente Phil Spencer – CEO di Microsoft Gaming – ha spiegato di essere intenzionato a fare visita a tutti gli studi di Activision Blizzard nelle prossime settimane, in modo da confrontarsi per capire quali siano i giochi del loro portfolio che loro amano di più. Perché? Perché lui approverebbe con gioia eventuali ritorni di franchise che, a oggi, sono un po' finiti nel dimenticatoio.

Come riportato anche da Windows Central:

«Se i team volessero tornare a rivisitare alcune delle cose che abbiamo – e concentrarsi completamente su quelle – io lo approverei del tutto».

Il riferimento è anche e soprattutto a Infinity Ward, con Spencer che spiega «non penso che un team che lavora su qualcosa che non lo appassiona possa condurre al miglior risultato possibile».

La chiacchierata è andata poi sul caso di Hexen, considerando che Spencer indossava una t-shirt dedicata proprio al gioco durante il suo intervento, ma il CEO ha spiegato che al momento non ci sono progetti già in essere per un suo possibile ritorno.

Nelle scorse ore, Spencer aveva discusso anche dell'importanza e della rilevanza del mercato mobile dei videogiochi, sul quale Microsoft vuole ugualmente trovare la sua strada. Vedremo quindi quali saranno le prossime mosse ora che Activision Blizzard si prepara al futuro all'interno dell'ecosistema Xbox.

E, a proposito di Xbox, vi ricordiamo che su SpazioGames potete trovare il nostro hub interamente dedicato, con approfondimenti, guide, recensioni e notizie dall'universo di Master Chief, Senua e compagni.