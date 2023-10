Secondo Phil Spencer, Xbox potrebbe diventare irrilevante

Xbox ha finalmente concluso l'acquisizione di Activision Blizzard King, e ora è il momento di guardare al futuro e pianificare soprattutto il business che, per Phil Spencer, non deve escludere assolutamente il mercato mobile.

D'altronde l'acquisizione, chiusa lo scorso 13 ottobre, comprende pur sempre King, un gigante del settore mobile le cui ricchissime proprietà intellettuali ora sono all'interno dell'ecosistema di Xbox.

Ora che Microsoft possiede Activision Blizzard King, la società acquisisce la proprietà della serie colosso Candy Crush, Diablo Immortal, Call of Duty: Mobile e tutti gli altri giochi per dispositivi mobili del colosso.

Il mercato mobile viene tenuto in grande considerazione da Microsoft, come d'altronde l'azienda ha sempre specificato in più occasioni, tanto che Phil Spencer prevede che Xbox possa diventare irrilevante senza di esso. Come riporta Gamespot, il boss della divisione gaming di Microsoft ne ha parlato in una recente intervista:

«Se vuoi continuare ad essere rilevante nei giochi su scala globale dovrai trovare un modo per essere rilevante sulla piattaforma più grande sul mercato, che è quella mobile.»

Secondo Phil Spencer, le persone che giocano su smartphone e tablet possono farlo e trovare qualcos'altro di interessante all'interno di Xbox, e quindi diventare nuovi clienti potenzialmente.

Sebbene il mobile sarà un mercato fondamentale per Xbox, ovviamente non sarà l'unico:

«Non significa che voglio trasformare tutti i nostri franchise in franchise mobile. Non significa che tutto sarà free-to-play. Penso che la distribuzione e la diversità del modello di business che abbiamo sia un punto di forza del piattaforma. [...] Dobbiamo essere rilevanti sui dispositivi mobili. Non c'è modo di tracciare il futuro senza essere sulla piattaforma su cui gioca la maggior parte del pianeta.»

Sembra chiaro, quindi, che nel post-acquisizione di Activision Blizzard King c'è la volontà di investire ulteriormente sul mercato mobile.

Il tutto mentre i tanti giochi acquisiti con la manovra finanziaria dovranno arrivare su Xbox Game Pass, a partire dal 2024.

Questa manovra è importantissima per il gaming in generale, tanto che gli analisti credono che PlayStation potrebbe rispondere in un futuro prossimo.