Xbox One, Microsoft ha ucciso definitivamente la console

Non che sia una grande sorpresa ma ora è ufficiale: Xbox One è una console defunta.

Se con l'arrivo di Xbox Series X (che potete trovare su Amazon) Microsoft ha voluto guardare al futuro, la casa di Redmond ha anche preso una importante decisione.

Per una console che, anche a 10 anni di distanza, provoca ancora i brividi ai fan di Xbox One, che ne ricordano la disastrosa presentazione.

E che se anche ha saputo dare qualche ultima, magra soddisfazione a Microsoft grazie ad Hogwarts Legacy, oggi arriva ufficialmente alla fine.

Microsoft ha infatti confermato che non produrrà più nessun gioco per Xbox One.

La storia arriva tramite Axios, al quale Matt Booty conferma che non ci saranno nuovi giochi sviluppati e pubblicati per la vecchia generazione di Xbox.

Durante l'ultimo Xbox Games Showcase non ci sono stati molti annunci per Xbox One, anzi, nessuno come potete vedere dal nostro recap.

Questo era un primo indizio a cui Booty ha dato una conferma, dichiarando in modo perentorio: «siamo passati alla nona generazione di console.»

Matt Booty spiega esattamente come stanno le cose:

«Nessun team interno sta ora lavorando su giochi per console di vecchia generazione, al di fuori del supporto per giochi in corso come Minecraft.»

L'addio a Xbox One era ampiamente prevedibile, anche se è arrivato con un grande ritardo rispetto al previsto.

La vecchia generazione di console è ufficialmente defunta anche se, approfondisce Booty, i giochi di nona generazione di Microsoft sono riproducibili su Xbox One tramite il cloud streaming di Microsoft. Un modo per "mantenere il supporto".

Insomma, questo è il giorno in cui diciamo ufficialmente addio a Xbox One, una console fallimentare ma che è in grado di resistere agli incendi. Davvero.

Nel frattempo Phil Spencer ragiona anche sulla prossima Xbox che, per il momento, non è assolutamente nei piani di Microsoft.