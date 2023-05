A 10 anni di distanza, i fan ricordano la disastrosa presentazione di Xbox One

Dieci anni fa Microsoft presentava al mondo Xbox One, la sua terza console dopo che il gigante informatico aveva deciso di entrare nel mercato dei videogiochi.

In una generazione in cui Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) era solo una chimera, la Casa di Redmond voleva bissare il successo di Xbox 360.

Ben prima di Xbox Series X|S, di cui in questi giorni si parla addirittura dei successori, Xbox One tentò la scalata al successo, non riuscendoci.

Come ricordato anche da TheGamer, a salire sul palco era l'allora capo di Xbox Don Mattrick per presentare e svelare la nuova console. Ma quello che si sarebbe svolto nell'ora successiva è passato alla storia dei videogiochi come uno show fallimentare utile solo a indispettire la propria fanbase.

Tenutasi presso l'Xbox Campus di Redmond, Washington, la presentazione di un'ora si concentrava sulle capacità multimediali della console, con Mattrick che scelse di mettere in evidenza le funzionalità "televisive" di Xbox One, la modalità Snap e il nuovo Kinect.

I fan, giustamente, si sono chiesti dove fossero finiti i giochi, con un trailer di gameplay che non è apparso nemmeno a metà della presentazione.

La serata si sarebbe rivelata disastrosa, poiché Xbox sembrava aver dimenticato il suo pubblico di riferimento, una fanbase che adorava sparatutto giochi come Halo e Gears of War ma che di fatto era stata lasciata in disparte.

Microsoft decise in qualche modo di concentrarsi sulle caratteristiche multimediali della nuova console, tanto che i fan di Xbox su Reddit hanno ricordato con non poca amarezza quel'evento.

Sembra che la gente ricordi anche il famigerato Q&A successivo, quando gli spettatori confusi e i media interrogarono il boss di Xbox sui requisiti Internet della console, con Mattrick che disse a coloro che non gradivano i requisiti della Xbox One di andare avanti e di rimanere con Xbox 360.

Il presente di Xbox, ora, è quantomeno più roseo, sperando che il 2023 sia l'anno in cui le console della famiglia Xbox si prenderanno la loro rivincita.

Senza dimenticare che, solo in queste settimane, stanno arrivando delle memorie esterne per Xbox ben più economiche di quelle che abbiamo avuto finora.