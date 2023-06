Ci sarà una nuova Xbox? Per Phil Spencer non serve a nulla

Xbox Series X è l'ammiraglia del gaming di Microsoft e, stando alle ultime informazioni diffuse da Phil Spencer, lo sarà per molto altro tempo ancora.

La console più potente di sempre, come l'ha definita Microsoft ai tempi, è ormai nel suo terzo anno di vita mentre diventa sempre più disponibili sugli store, come Amazon.

Advertisement

Un hardware che avrà sempre più giochi se non altro, visto che Xbox ha intenzione di pubblicare quattro esclusive ogni anno.

Mentre in occasione dell'Xbox Games Showcase 2023 proprio Phil Spencer ha svelato una nuova Series S, prodotta dopo i tantissimi feedback dei fan, non sappiamo cosa c'è nei piani del futuro della sua sorella maggiore.

Dopo 3 anni dalla sua uscita è lecito pensare che possa arrivare il momento di un aggiornamento mid-gen per Xbox Series X.

Un argomento su cui Phil Spencer è stato interrogato da Bloomberg, svelando quali sono le idee in questo senso.

Il boss di Xbox afferma di non sentire l'urgenza di lavorare, e quindi lanciare sul mercato, una nuova Xbox aggiornata in maniera importante dal punto di vista hardware.

Phil Spencer ha dichiarato:

«Questo non è il feedback che stiamo ricevendo in questo momento. In questo momento, siamo piuttosto soddisfatti con l'hardware che abbiamo.»

Certo bisogna dire che, anche ci fosse realmente una nuova console all'orizzonte, questo non sarebbe comunque il momento di rivelarla per non bloccare le vendite dell'hardware attuale.

In ogni caso una console più potente potrebbe rendere la fruizione di Starfield sicuramente migliore, visto che su Xbox girerà a massimo 30fps.

L'importante è che ci sia comunque sempre tanta memoria sul disco fisso, perché Xbox Game Pass sta diventando sempre più grande e c'è bisogno di sempre più spazio per installare i giochi.