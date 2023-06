Xbox non si ferma più: «Lanceremo 4 esclusive ogni anno»

Lo scorso anno non si è rivelato particolarmente fortunato per i fan Xbox, complice lo scarso numero di uscite esclusive disponibili, con il sorprendente Pentiment a fare da padrone assoluto.

Una lezione che la casa di Redmond sembrerebbe aver imparato, al punto da aver deciso di tirare fuori gli artigli non solo durante l'Xbox Games Showcase appena concluso, ma anche durante lungo tutto il corso dell'anno.

Non possiamo infatti non ricordare che il 2023 è iniziato con il lancio a sorpresa di Hi-Fi Rush, ma il nuovo evento ci ha ribadito anche l'arrivo di numerose esclusive in arrivo nei prossimi mesi, naturalmente anche gratis su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon).

Ma questo è solo l'inizio e fa parte di una programmazione a lungo termine degli studi di Microsoft, secondo quanto rivelato da Matt Booty, capo di Xbox Game Studios, durante il panel "What's Next for Gaming?" organizzato da Xbox (via Dexerto):

«Tutto questo fa parte del nostro obiettivo di lanciare almeno 4 giochi all'anno».

Ed effettivamente, osservando tutti i giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass svelati durante l'evento — una raccolta che, va detto, comunque non include solo esclusive — appare evidente che ci sia davvero tanta carne al fuoco per le console di casa Microsoft.

Insomma, i fan non dovrebbero più temere di ritrovarsi con intere annate senza alcun gioco prodotto da Xbox Game Studios, dato che da quest'anno l'organizzazione dovrebbe permettere di scoprire sempre nuove uscite di primo livello.

Inutile sottolineare che uno dei giochi di punta di quest'anno sarà indubbiamente Starfield, l'esclusiva di casa Bethesda che si è mostrata in azione con un Direct dedicato particolarmente approfondito, subito dopo la conclusione di Xbox Games Showcase.

Tuttavia, nelle scorse ore è arrivata una brutta notizia per i fan su console: la produzione non riuscirà ad andare oltre i 30fps su Xbox.