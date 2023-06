Starfield sarà immenso, ma ha brutte notizie per i fan Xbox

Nella scorsa giornata abbiamo avuto la possibilità di scoprire tante novità sul gameplay di Starfield, grazie all'apposito Direct dedicato organizzato da Bethesda che ci ha confermato come si tratti di una produzione immensa.

Non sarà un vero "Skyrim nello spazio", come ci ha già anticipato il trailer gameplay ufficiale, ma si tratta di un progetto particolarmente ambizioso e su cui Todd Howard e compagni hanno lavorato a lungo, per garantire la maggiore libertà possibile agli utenti.

Le novità svelate nello Starfield Direct sono apparse particolarmente vaste e interessanti: tuttavia, come purtroppo era prevedibile, sarà necessario un sacrificio a livello di ottimizzazione per i fan su console.

In un'intervista rilasciata a IGN.com, Todd Howard ha infatti confermato che su Xbox Series X girerà in 4K, mentre su Series S arriverà a 1440p, ma il frame rate sarà sempre e comunque bloccato a 30fps su console.

«Visti i nostri giochi precedenti, non credo che sarà sorprendente sapere cosa cerchiamo di fare. Abbiamo sempre questi grandi, enormi mondi aperti totalmente dinamici e iper dettagliati, in cui tutto può accadere. Ed è quello che vogliamo fare. È in 4K su X. È a 1440p su S. E lo blocchiamo a 30 [fps], perché vogliamo quella fedeltà, vogliamo tutta questa roba. Non vogliamo sacrificare nulla».

Todd Howard chiarisce che questo blocco è stato implementato esclusivamente su console, perché l'intenzione di Bethesda è che l'esperienza possa essere consistente dall'inizio alla fine, senza che i giocatori — magari dopo averlo provato su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) — notino cali di performance.

Per quanto riguarda i fan su PC, viene chiarito che «a volte raggiunge i 60 [fps]» e che Starfield in generale gira molto bene, ma dato che le prestazioni possono rivelarsi ballerine a causa del grande livello di dettaglio, Bethesda ha fatto la scelta difficile di bloccare il frame rate per garantire le migliori performance possibili.

Difficile non confrontare queste dichiarazioni con il precedente caso Redfall, anche se in questo caso il livello qualitativo della produzione appare decisamente diverso: non ci resta che attendere l'uscita ufficiale per scoprire se le forti promesse vengano rispettate.