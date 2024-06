Xbox Game Pass, un leak avrebbe svelato due nuovi giochi gratis di giugno

Siamo ancora in attesa dell'annuncio ufficiale dei nuovi giochi gratis di Xbox Game Pass previsti per il mese di giugno, ma il servizio in abbonamento ha già avuto modo di offrire ai suoi utenti diverse sorprese inaspettate.

Due di queste sono arrivate addirittura oggi senza alcun preavviso, dato che entrambi i capitoli di Octopath Traveler sono già scaricabili gratis da adesso per gli utenti iscritti al servizio (lo trovate su Amazon).

Nel caso del sequel, si tratta addirittura di un shadowdrop al day-one, dato che fino ad ora non era disponibile su Xbox.

Ma pare che le sorprese di giugno non siano ancora finite qui e, secondo quanto riportato dall'affidabile insider eXtas1s, che tra gli altri aveva già anticipato l'arrivo gratuito di Lords of the Fallen, sapremmo già il nome di due produzioni pronte ad unirsi a sorpresa al catalogo di Game Pass.

Si tratterebbe di Tchia, la gradevole avventura ex esclusiva PlayStation, e di Nickelodeon All-Star Brawl, platform fighter sullo stile di Smash Bros. ma con alcuni dei più amati personaggi delle serie animate.

Tchia dovrebbe essere una release gratuita del day-one, ma ricordiamo che allo stato attuale non è stato neanche confermato un lancio su Xbox: tuttavia, sappiamo che la versione Switch arriverà il 27 giugno.

Possibile dunque, se l'indiscrezione fosse confermata, che il reveal possa arrivare nel corso dell'Xbox Games Showcase, magari proprio in contemporanea con la versione per le console di casa Nintendo.

Per quanto riguarda invece Nickelodeon All-Star Brawl, il leaker ha ammesso di non essere sicuro su quale dei due giochi sarà incluso, anche se sembra propendere per il primo capitolo del picchiaduro.

Nonostante l'insider si sia rivelato spesso particolarmente affidabile, come sempre vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con le dovute precauzioni: non appena Xbox Game Pass farà chiarezza e svelerà i giochi gratis in uscita per questo mese, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine.